Lịch sử phát triển của Netflix từ dịch vụ cho thuê DVD thành nhà sản xuất và phát trực tuyến là gì? Các gói đăng ký hiện có trên Netflix là gì? Tại sao Netflix không cung cấp gói thuê bao hàng năm? Proxy có thể mang lại lợi ích gì để cải thiện trải nghiệm xem phim Netflix? Mô hình đăng ký của Netflix so với các dịch vụ phát trực tuyến khác cung cấp gói hàng năm như thế nào?

Khi bối cảnh giải trí kỹ thuật số phát triển, ngày càng có nhiều người tiêu dùng hướng tới các dịch vụ phát trực tuyến theo yêu cầu như Netflix. Nền tảng này có lịch sử phong phú và thư viện nội dung phong phú, nhưng còn các gói đăng ký của nó thì sao? Cụ thể, bạn có thể trả tiền cho Netflix hàng năm không? Câu hỏi này có vẻ đơn giản nhưng câu trả lời tiết lộ nhiều khía cạnh khác nhau về mô hình kinh doanh, sở thích của người tiêu dùng và thậm chí cả vai trò của các công nghệ như proxy. Hãy phá vỡ nó.

Mục lục#

Tóm tắt lịch sử của Netflix#

Trước khi đi sâu vào chi tiết về các gói đăng ký, hãy cùng xem lại hành trình hấp dẫn của Netflix từ dịch vụ cho thuê DVD đến nhà sản xuất từng đoạt giải thưởng:

Được thành lập vào năm 1997 với tư cách là dịch vụ DVD đặt hàng qua thư

Gia nhập thị trường phát trực tuyến vào năm 2007

Trở thành nhà sản xuất chính thức với việc ra mắt “House of Cards” vào năm 2013

Mở rộng sang kể chuyện tương tác, phim tài liệu và thậm chí cả trò chơi

Gói đăng ký hiện tại#

Netflix chủ yếu hoạt động trên cơ sở đăng ký hàng tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, các kế hoạch có sẵn là:

Bảng: Các gói đăng ký Netflix#

Gói Giá hàng tháng Tính năng Có quảng cáo hỗ trợ $6.99 Truy cập bằng quảng cáo, Một thiết bị, Tải xuống trên thiết bị di động Cơ bản $9.99 Không có quảng cáo, Một thiết bị, Tải xuống trên thiết bị di động Tiêu chuẩn $15.49 Không có quảng cáo, Hai thiết bị, Truyền phát HD, Tải xuống trên thiết bị di động Premium $19.99 Không có quảng cáo, Bốn thiết bị, Truyền phát Ultra HD, Tải xuống trên thiết bị di động

Tại sao không có kế hoạch hàng năm?#

Tại sao Netflix không cung cấp gói đăng ký hàng năm? Dưới đây là một số giải thích có thể:

Tính linh hoạt về giá : Đăng ký hàng tháng giúp Netflix điều chỉnh giá dễ dàng hơn.

: Đăng ký hàng tháng giúp Netflix điều chỉnh giá dễ dàng hơn. Trải nghiệm người dùng : Nó đơn giản hóa quá trình hủy hoặc thay đổi cấp độ đăng ký.

: Nó đơn giản hóa quá trình hủy hoặc thay đổi cấp độ đăng ký. Số liệu dữ liệu: Khoảng thời gian cam kết ngắn hơn giúp việc theo dõi hành vi và sở thích của người dùng dễ dàng hơn.

Proxy có thể trợ giúp như thế nào#

Thật thú vị, proxy có thể làm cho trải nghiệm Netflix của bạn trở nên mượt mà hơn. Cho dù bạn đang cố gắng mở khóa nội dung bị hạn chế theo địa lý hay tìm kiếm một kết nối được tối ưu hóa, proxy có thể là giải pháp lý tưởng cho bạn. Sử dụng một proxy đáng tin cậy cũng có thể tăng tốc độ truyền phát, mang lại phiên binge-watch Netflix thú vị hơn.

So sánh với các dịch vụ phát trực tuyến khác#

Hãy so sánh mô hình hàng tháng của Netflix với các dịch vụ khác cung cấp gói hàng năm:

Bảng: Netflix so với đối thủ#

Dịch vụ phát trực tuyến Giá đăng ký hàng tháng Giá đăng ký hàng năm Các tính năng chính Netflix Cơ bản: $9,99 Không có sẵn Không có quảng cáo, Nội dung gốc, Nhiều thể loại Video hàng đầu của Amazon $8.99 $119/năm Không có quảng cáo, Nội dung gốc, Được hưởng các lợi ích của Prime Disney+ $7.99 $79,99/năm Không có quảng cáo, Nội dung gốc, Thân thiện với gia đình

Phần kết luận#

Mặc dù việc không đăng ký hàng năm có vẻ hạn chế nhưng mô hình hàng tháng của Netflix mang lại những lợi ích như tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh. Với lợi thế bổ sung của dịch vụ proxy để mang lại trải nghiệm phát trực tuyến được tối ưu hóa, Netflix tiếp tục là một công ty quan trọng trong thế giới giải trí kỹ thuật số theo yêu cầu.

Vậy bạn có thể trả tiền cho Netflix hàng năm không? Thật không may, câu trả lời vẫn là không. Nhưng tính linh hoạt và sự tập trung vào trải nghiệm người dùng của nền tảng khiến nó trở thành một dịch vụ có giá trị xứng đáng với mức phí hàng tháng.