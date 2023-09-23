Steam telah berkembang daripada sekadar platform pengedaran digital menjadi pusat berpusatkan komuniti di mana pengguna bukan sahaja boleh bermain tetapi juga berkongsi pengalaman bermain mereka. Salah satu cara untuk melakukannya ialah dengan menyiarkan video. Artikel ini akan membimbing anda melalui seluruh proses cara menyiarkan video di Steam dan juga memberikan cahaya tentang utiliti proksi dalam konteks ini.

Pengenalan kepada Steam dan Ciri Komunitinya#

Steam, yang dibangunkan oleh Valve, menawarkan perpustakaan permainan yang luas. Tetapi di luar permainan, ciri-ciri komuniti seperti kumpulan, sembang, suara dalam permainan, dan keupayaan untuk menyiarkan video atau ulasan buatan sendiri menjadikannya platform kolaboratif. Ini telah mencetus banyak pencipta yang ingin berkongsi video gameplay, ulasan, dan kandungan lain mereka dengan khalayak yang lebih luas.

Panduan Langkah demi langkah untuk Menyiarkan Video

Fasa Persediaan: Cipta satu YouTube akaun, atau gunakan yang sedia ada.

Muat naik video yang anda inginkan di YouTube dan tetapkan privasinya kepada umum. Integrasi dengan Steam: Pasang dan log masuk ke aplikasi Steam anda.

Navigasi ke tab ‘Video’ dan pilih ‘Pautkan akaun YouTube anda’.

Benarkan akses Steam kepada video YouTube anda. Memuat naik di Steam: Video YouTube anda kini akan muncul dalam apl Steam di bawah tab ‘Video’ pada profil anda.

Pilih video yang ingin anda siarkan di Steam dan klik ‘Tambah video’.

Video anda kini menjadi sebahagian daripada profil Steam anda dan boleh ditonton oleh komuniti Steam.

Peranan Proksi dalam Muat Naik Video#

Menggunakan proksi boleh memberi manfaat apabila menyiarkan video di Steam. Ini caranya:

Privasi Dipertingkat : Proksi boleh menutup alamat IP anda, mengekalkan sambungan anda tanpa nama.

: Proksi boleh menutup alamat IP anda, mengekalkan sambungan anda tanpa nama. Melangkaui Sekatan Wilayah : Jika Steam mempunyai sekatan kandungan serantau, proksi boleh membantu memintas ini dan membenarkan muat naik video yang lancar.

: Jika Steam mempunyai sekatan kandungan serantau, proksi boleh membantu memintas ini dan membenarkan muat naik video yang lancar. Kelajuan dan Lebar Jalur yang dipertingkatkan: Sesetengah proksi boleh memberikan kelajuan muat naik yang lebih pantas dengan menggunakan laluan yang dioptimumkan.

Faedah Berkongsi Video di Steam#

Penglibatan Komuniti : Kongsi petua permainan, helah dan ulasan untuk melibatkan diri dengan pemain yang berfikiran sama.

: Kongsi petua permainan, helah dan ulasan untuk melibatkan diri dengan pemain yang berfikiran sama. Potensi Pengewangan : Dapatkan pengikut dan berpotensi mengewangkan kandungan anda pada masa hadapan.

: Dapatkan pengikut dan berpotensi mengewangkan kandungan anda pada masa hadapan. Pembelajaran Kolaboratif: Belajar daripada komuniti dan sesuaikan strategi permainan anda.

Adakah terdapat sebarang sekatan panjang atau saiz video pada Steam?

Ya, terdapat sekatan panjang dan saiz video pada Steam. Saiz fail video maksimum yang dibenarkan ialah 100 GB, dan panjang video maksimum ialah 2 jam.

Adakah video saya boleh dilihat oleh semua pengguna Steam?

Tidak, secara lalai, video anda di Steam hanya akan kelihatan kepada rakan anda dan kepada pengguna yang anda jemput untuk menontonnya. Walau bagaimanapun, anda boleh menukar tetapan keterlihatan untuk video anda untuk menjadikannya umum dan kelihatan kepada semua pengguna Steam.

Bolehkah saya mengewangkan video saya di Steam?

Tidak, anda tidak boleh mengewangkan video anda di Steam. Steam adalah terutamanya platform permainan dan tidak menawarkan program pengewangan terbina dalam untuk video. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan platform lain seperti YouTube atau Twitch untuk mengewangkan video anda dan mempromosikan kandungan anda kepada khalayak yang lebih besar.