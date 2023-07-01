Ülim juhend puhverserveri seadistamiseks Steamis

Steam on maailmas tunnustatud digitaalne leviplatvorm videomängudele ja tarkvarale, mille on välja töötanud Valve Corporation. Kuigi see on uskumatu platvorm, võivad mõned kasutajad kohata piiranguid nende geograafilise asukoha või võrguseadete tõttu. Üks lahendus nendest piirangutest mööda hiilimiseks on puhverserveri seadistamine. See põhjalik juhend juhendab teid protsessi läbima.

Puhverserverite ja nende tähtsuse mõistmine#

Puhverserver toimib vahendajana teie seadme ja Interneti vahel. See võib varjata teie IP-aadressi, võimaldades teil näida, nagu sirviksite teisest geograafilisest asukohast. Puhverserverid võivad pakkuda selliseid eeliseid nagu:

Suurenenud anonüümsus võrgus

Võimalus geograafilistest piirangutest mööda minna

Täiustatud võrgu jõudlus ja kiirus

Ettevalmistus: õige puhverserveri valimine#

Enne Steami puhverserveri seadistamisse sukeldumist peate oma puhverserveri üksikasjad ette valmistama. Usaldusväärse ja kiire puhverserveri valimine on ülioluline. Puhverserveri valimisel arvestage järgmiste teguritega:

Kiirus : aeglane puhverserver võib teie mängukogemust märkimisväärselt vähendada. Seetõttu valige hea kiirusreitinguga puhverserver.

: aeglane puhverserver võib teie mängukogemust märkimisväärselt vähendada. Seetõttu valige hea kiirusreitinguga puhverserver. Geograafiline asukoht : kui kasutate puhverserverit geograafilistest piirangutest möödahiilimiseks, arvestage serveri asukohta.

: kui kasutate puhverserverit geograafilistest piirangutest möödahiilimiseks, arvestage serveri asukohta. Turvalisus: veenduge, et puhverserveri pakkuja tagaks andmete krüptimise ja privaatsuse kaitse.

Üksikasjalik juhend puhverserveri seadistamiseks Steamis#

Steami puhverserveri seadistamiseks järgige neid üksikasjalikke samme:

1. Puhverserveri rakenduse installimine

Saadaval on mitu puhverserveri rakendust, kuid selle juhendi jaoks kasutame Proxifierit. Laadige alla ja installige see ametlikult veebisaidilt.

2. Proxifieri seadistamine

Pärast Proxifieri installimist käivitage see ja minge jaotisse “Profiil” > “Puhverserverid”. Puhverserveri üksikasjade (IP-aadress, port, kasutajanimi ja parool) sisestamiseks klõpsake nuppu “Lisa”.

3. Steami ühendamine Proxifieriga

Avage “Profiil” > “Proxification Rules”. Klõpsake “Lisa”, nimetage uus reegel (näiteks “Steam”) ja määrake väljale “Rakendused” “steam.exe”. Veenduge, et “Toiming” oleks määratud teie puhverserverile.

4. Seadistuse testimine

Käivitage Steam, et kontrollida, kas puhverserver töötab. Kui kõik on õigesti seadistatud, peaks teie IP-aadress kajastama puhverserveri asukohta.

Kuidas Steami puhverserveri probleemide tõrkeotsingut teha#

Kui teil tekib Steami puhverserveri kasutamisel probleeme, on siin mõned veaotsingu sammud.

Kontrollige oma puhverserveri üksikasju: veenduge, et kõik andmed on õiged ja puhverserver töötab.

Tulemüüri seaded: veenduge, et teie tulemüür ei blokeeri puhverserverit ega Steami.

Kasutage teist puhverserverit: kui probleemid püsivad, proovige kasutada teist puhverserverit.

Puhverserveri seadistamine Steamis võib tunduda keeruline, kuid õigete juhiste korral võib see olla üsna lihtne. Ärge unustage oma mängukogemuse parandamiseks valida usaldusväärse ja kiire puhverserveri.

Täiendav lugemine ja ressursid#

Oma arusaamise süvendamiseks võite vaadata järgmisi usaldusväärseid saite: