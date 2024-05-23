在 DuckDuckGo 浏览器中设置代理可以增强您的在线隐私和安全性。在本指南中，我们将逐步探索该过程，提供详细说明和基本工具，以帮助您有效地配置代理。

在深入了解设置过程之前，了解代理是什么以及它们如何工作至关重要。代理充当您的设备和互联网之间的中介，允许您通过不同的服务器路由您的互联网流量。这使您能够掩盖您的 IP 地址并加密您的连接，从而增强您的在线匿名性和安全性。

为什么在 DuckDuckGo 中使用代理？#

虽然 DuckDuckGo 浏览器默认优先考虑隐私，但使用代理可以增加一层额外的保护。通过代理服务器路由您的流量，您可以进一步隐藏您的在线活动，防止他人窥探，包括您的互联网服务提供商 (ISP) 和潜在的网络攻击者。

在 DuckDuckGo 浏览器中设置代理#

按照以下步骤在 DuckDuckGo 浏览器中配置代理：

选择代理提供商：选择提供可靠服务和强大安全功能的知名代理提供商。热门选项包括 NordVPN、ExpressVPN 和 CyberGhost。 访问代理设置：打开 DuckDuckGo 浏览器并导航到设置菜单。查找标有“隐私和安全”或“高级设置”的部分以访问代理配置选项。 输入代理详细信息：访问代理设置后，您需要输入所选代理提供商提供的详细信息。这通常包括代理服务器地址、端口号和身份验证凭据（如果需要）。 保存设置：输入代理详细信息后，保存设置以应用更改。某些浏览器可能要求您重新启动应用程序以使更改生效。

配置代理设置后，必须测试您的连接以确保一切正常。您可以使用在线工具或访问显示您的 IP 地址的网站来验证您的流量是否通过代理服务器路由。

在 DuckDuckGo 浏览器中设置代理是一个简单的过程，可以显著增强您的在线隐私和安全性。通过遵循本指南中概述的步骤并选择可靠的代理提供商，您可以在浏览网页时享受更高的匿名性。立即通过在 DuckDuckGo 浏览器中配置代理来控制您的在线隐私。