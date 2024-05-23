Menyiapkan proxy di peramban DuckDuckGo dapat meningkatkan privasi dan keamanan daring Anda. Dalam panduan ini, kami akan mengeksplorasi prosesnya secara bertahap, memberikan instruksi terperinci dan alat penting untuk membantu Anda mengonfigurasi proxy secara efektif.

Memahami Proksi#

Sebelum terjun ke proses penyiapan, penting untuk memahami apa itu proxy dan cara kerjanya. Proxy bertindak sebagai perantara antara perangkat Anda dan internet, memungkinkan Anda merutekan lalu lintas internet melalui server yang berbeda. Ini memungkinkan Anda menyembunyikan alamat IP dan mengenkripsi koneksi Anda, meningkatkan anonimitas dan keamanan daring Anda.

Mengapa Menggunakan Proxy di DuckDuckGo?#

Meskipun peramban DuckDuckGo memprioritaskan privasi secara bawaan, menggunakan proxy menambahkan lapisan perlindungan ekstra. Dengan merutekan lalu lintas Anda melalui server proxy, Anda dapat lebih menyamarkan aktivitas daring dari mata yang penasaran, termasuk penyedia layanan internet (ISP) dan penyerang siber potensial.

Menyiapkan Proxy di Browser DuckDuckGo#

Ikuti langkah-langkah ini untuk mengkonfigurasi proxy di browser DuckDuckGo:

Pilih Pembekal Proxy: Pilih pembekal proxy yang bereputasi yang menawarkan perkhidmatan yang boleh dipercayai dan ciri-ciri keamanan yang kuat. Pilihan yang popular termasuk NordVPN, ExpressVPN, dan CyberGhost. Akses Tetapan Proxy: Buka browser DuckDuckGo dan navigasi ke menu tetapan. Cari bahagian berlabel Masukkan Butiran Proksi: Setelah anda mengakses tetapan proksi, anda perlu memasukkan butiran yang disediakan oleh penyedia proksi pilihan anda. Ini biasanya termasuk alamat pelayan proksi, nombor port, dan bukti pengesahan jika diperlukan. Simpan Tetapan: Selepas memasukkan butiran proksi, simpan tetapan anda untuk menggunakan perubahan. Sesetengah penyemak imbas mungkin memerlukan anda untuk memulakan semula aplikasi agar perubahan berkuat kuasa.

Menguji Sambungan Proksi Anda#

Setelah mengonfigurasi pengaturan proxy, penting untuk menguji koneksi Anda guna memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Anda dapat menggunakan alat daring atau mengunjungi situs web yang menampilkan alamat IP Anda untuk memverifikasi bahwa lalu lintas Anda dirutekan melalui server proxy.

Menyiapkan proxy di peramban DuckDuckGo adalah proses yang mudah dan dapat meningkatkan privasi serta keamanan daring Anda secara signifikan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam panduan ini dan memilih penyedia proxy yang andal, Anda dapat menikmati anonimitas yang lebih besar saat menjelajahi web. Ambil kendali atas privasi daring Anda hari ini dengan mengonfigurasi proxy di peramban DuckDuckGo Anda.