كيفية إعداد خادم وكيل على جهاز الأندرويد وبرنامج منفصل

كيفية إعداد خادم proxy على هاتف Android الخاص بك بدون صلاحيات root. لماذا تحتاج إلى إعدادات proxy في تطبيق Telegram على Android؟ مميزات وعيوب استخدام proxy مع حقوق root.

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