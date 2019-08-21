خادم proxy وتعطيله على Windows
إجابات لأسئلة المستخدم. كيفية تعطيل الخادم الوكيل بشكل صحيح على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android.
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إجابات لأسئلة المستخدم. كيفية تعطيل الخادم الوكيل بشكل صحيح على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android.
كيفية إعداد خادم proxy على هاتف Android الخاص بك بدون صلاحيات root. لماذا تحتاج إلى إعدادات proxy في تطبيق Telegram على Android؟ مميزات وعيوب استخدام proxy مع حقوق root.
كيفية تكوين الوكيل بشكل صحيح على نظام التشغيل Windows 7. لماذا وماذا تفعل إذا لم يستجب الوكيل الذي تم تكوينه.