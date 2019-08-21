Puhverserver ja selle keelamine Windowsis
Vastused kasutajate küsimustele. Kuidas puhverserverit õigesti keelata lauaarvutites, sülearvutites ja mobiilseadmetes, kus töötab Android.
Tehnilised juhendid, puhverserverite uuringud, automatiseerimise õpetused ja praktilised kogemused puhverserveritaristu käitamisest alates 2011. aastast.
Vastused kasutajate küsimustele. Kuidas puhverserverit õigesti keelata lauaarvutites, sülearvutites ja mobiilseadmetes, kus töötab Android.
Kuidas seadistada Android-telefonis puhverserver ilma juurõigusteta. Miks vajate Android Telegramis puhverserveri sätteid? Juurõigustega puhverserveri kasutamise eelised ja puudused.
Kuidas puhverserverit õigesti konfigureerida opsüsteemis Windows 7. Miks ja mida teha, kui konfigureeritud puhverserver ei reageeri.