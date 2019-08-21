Pelayan proksi dan pelumpuhannya pada Windows
Jawapan kepada soalan pengguna. Cara melumpuhkan pelayan proksi dengan betul pada komputer meja, komputer riba dan peranti mudah alih yang menjalankan Android.
Panduan teknikal, penyelidikan proksi, tutorial automasi dan pengalaman praktikal mengendalikan infrastruktur proksi sejak 2011.
Jawapan kepada soalan pengguna. Cara melumpuhkan pelayan proksi dengan betul pada komputer meja, komputer riba dan peranti mudah alih yang menjalankan Android.
Cara menyediakan pelayan proxy di telefon Android anda tanpa kebenaran root. Mengapa anda memerlukan tetapan proxy dalam Telegram Android? Kelebihan dan kekurangan menggunakan proxy dengan hak root.
Bagaimana untuk mengkonfigurasi proksi dengan betul pada Windows 7. Mengapa dan apa yang perlu dilakukan jika proksi yang dikonfigurasikan tidak bertindak balas.