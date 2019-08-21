Servidor proxy y cómo desactivarlo en Windows
Respuestas a las preguntas de los usuarios. Cómo desactivar correctamente el servidor proxy en ordenadores de sobremesa, portátiles y dispositivos móviles con Android.
Guías técnicas, investigación sobre proxies, tutoriales de automatización y experiencia práctica obtenida al operar infraestructura proxy desde 2011.
Respuestas a las preguntas de los usuarios. Cómo desactivar correctamente el servidor proxy en ordenadores de sobremesa, portátiles y dispositivos móviles con Android.
Cómo configurar un servidor proxy en tu móvil Android sin permisos root. Por qué necesitas configurar un proxy en Telegram para Android? Ventajas y desventajas de usar un proxy con permisos root.
Cómo configurar correctamente el proxy en Windows 7. Por qué y qué hacer si el proxy configurado no responde.