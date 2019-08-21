Android cihazda bir proxy sunucusu ve ayrı bir program nasıl kurulur

Android telefonunuzda root izinleri olmadan bir proxy sunucusu nasıl kurulur. Android Telegram'da neden proxy ayarlarına ihtiyacınız var? Root haklarına sahip bir proxy kullanmanın avantajları ve dezavantajları. Yazıyı okuyun ↗