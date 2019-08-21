Proxy सर्वर और Windows पर इसे अक्षम करना
उपयोगकर्ता के प्रश्नों के उत्तर. एंड्रॉइड चलाने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों पर प्रॉक्सी सर्वर को ठीक से कैसे अक्षम करें।
तकनीकी गाइड, प्रॉक्सी शोध, ऑटोमेशन ट्यूटोरियल और 2011 से प्रॉक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने से मिले व्यावहारिक अनुभव।
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Windows 7 पर proxy को सही तरीके से कॉन्फ़िगर करने का तरीका। यदि कॉन्फ़िगर किया गया proxy प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो क्यों और क्या करें।