Android डिवाइस पर प्रॉक्सी सर्वर सेट अप करने और अलग प्रोग्राम का उपयोग करने का तरीका

Android फोन पर बिना रूट अनुमति के प्रॉक्सी सर्वर सेट अप करने का तरीका। Android Telegram में प्रॉक्सी सेटिंग्स की आवश्यकता क्यों है? रूट अधिकारों के साथ प्रॉक्सी का उपयोग करने के फायदे और नुकसान।

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