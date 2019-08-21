Cách thiết lập máy chủ proxy trên thiết bị Android và một chương trình riêng biệt

Cách thiết lập máy chủ proxy trên điện thoại Android của bạn mà không cần quyền root. Tại sao bạn cần cài đặt proxy trong Android Telegram? Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng proxy có quyền root.

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