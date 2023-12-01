Menggunakan Steam API: Panduan Pemula untuk Mendapatkan Akses dan Mengekstrak Data

Temui cara untuk memanfaatkan kuasa Steam API untuk mendapatkan data berharga dan meningkatkan pengalaman permainan anda. Ketahui cara membuat kunci API, menyediakan persekitaran Python dan mengekstrak butiran pengguna, senarai rakan dan permainan yang dimainkan baru-baru ini.

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