Steam API 사용하기: 액세스 획득 및 데이터 추출 초보자 가이드

Steam API의 강력한 기능을 활용하여 귀중한 데이터를 얻고 게임 경험을 향상시키는 방법을 알아보세요. API 키를 생성하고, Python 환경을 설정하고, 사용자 세부 정보, 친구 목록 및 최근에 플레이한 게임을 추출하는 방법을 알아보세요.

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