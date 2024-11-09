Cookie Editor توافق المتصفح الميزات الرئيسية سعر EditThisCookie Chrome تعديل وحذف وإضافة ملفات تعريف الارتباط مجاني Cookie-Editor Chrome، Firefox استيراد/تصدير ملفات تعريف الارتباط مجاني Cookiebro Firefox، Chrome تصفية متقدمة مجاني Cookie Manager Firefox إدارة ملفات تعريف ارتباط الجلسة مجاني Cookies.txt Chrome تصدير ملفات تعريف الارتباط إلى ملف مجاني

إدارة ملفات تعريف الارتباط في المتصفح أمر ضروري للحفاظ على الخصوصية والتخصيص. دعنا نستكشف أفضل 5 محررات cookies يمكنها مساعدتك في التحكم في تجربتك على الإنترنت.

EditThisCookie هو محرر cookies شهير لمستخدمي Chrome.

المزايا : قم بتحرير وحذف وإضافة cookies بسهولة. استيراد وتصدير cookies بصيغة JSON.

: لماذا تستخدمه: واجهة سهلة الاستخدام وممتازة لإدارة cookies السريعة.

Cookie-Editor يعمل على كل من Chrome و Firefox.

المزايا : استيراد وتصدير ملفات تعريف الارتباط. تحرير عدة ملفات تعريف ارتباط في نفس الوقت.

: لماذا تستخدمه: مثالي للمستخدمين الذين ينتقلون بين المتصفحات.

Cookiebro متوافق مع Firefox و Chrome.

المزايا : تصفية متقدمة لملفات تعريف الارتباط. الحذف التلقائي لملفات تعريف الارتباط غير المرغوبة.

: لماذا تستخدمه: رائع للمستخدمين المتقدمين الذين يحتاجون إلى المزيد من التحكم.

لقطة شاشة

Cookie Manager متاح حصريًا لـ Firefox.

المزايا : إدارة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجلسات والدائمة. البحث والتصفية السهلة لملفات تعريف الارتباط.

: لماذا تستخدمه: مثالي لمستخدمي Firefox الذين يريدون إدارة تفصيلية لملفات تعريف الارتباط.

Cookies.txt هو امتداد Chrome.

المزايا : تصدير ملفات تعريف الارتباط إلى ملف نصي. مفيد لمطوري الويب واختبار التطبيقات.

: لماذا تستخدمه: ممتاز لمن يحتاجون إلى تصدير ملفات تعريف الارتباط لأغراض التطوير.

كيفية اختيار محرر الكوكيز المناسب#

ضع في الاعتبار متصفحك واحتياجاتك المحددة:

توافق المتصفح : تأكد من أن محرر يعمل مع متصفحك المفضل.

: تأكد من أن محرر يعمل مع متصفحك المفضل. الميزات المطلوبة : حدد ما إذا كنت تحتاج إلى تحرير أساسي أو ميزات متقدمة.

: حدد ما إذا كنت تحتاج إلى تحرير أساسي أو ميزات متقدمة. سهولة الاستخدام: بعض محررات أسهل في الاستخدام من غيرها.

التحكم في كوكيز متصفحك أصبح أسهل باستخدام الأدوات المناسبة. سواء كنت مستخدماً عادياً أو مطوراً، هناك محرر كوكيز يناسب احتياجاتك.