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ما هي أفضل 5 إضافات لتحرير ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لإدارة كوكيز المتصفح؟

اكتشف أفضل محررات Cookie لتحسين خصوصيتك وإدارة ملفات تعريف المتصفح بكفاءة للحصول على تجربة إنترنت مخصصة.

نُشر9 نوفمبر 2024
حُدّث18 أغسطس 2026
مدة القراءة2 دقيقة
الكاتبBrandon Perry
في هذا المقال 7 أقسام
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. كيفية اختيار محرر الكوكيز المناسب
  7. الخلاصة
تنزيل Markdown
Cookie Editorتوافق المتصفحالميزات الرئيسيةسعر
EditThisCookieChromeتعديل وحذف وإضافة ملفات تعريف الارتباطمجاني
Cookie-EditorChrome، Firefoxاستيراد/تصدير ملفات تعريف الارتباطمجاني
CookiebroFirefox، Chromeتصفية متقدمةمجاني
Cookie ManagerFirefoxإدارة ملفات تعريف ارتباط الجلسةمجاني
Cookies.txtChromeتصدير ملفات تعريف الارتباط إلى ملفمجاني

إدارة ملفات تعريف الارتباط في المتصفح أمر ضروري للحفاظ على الخصوصية والتخصيص. دعنا نستكشف أفضل 5 محررات cookies يمكنها مساعدتك في التحكم في تجربتك على الإنترنت.

1. EditThisCookie#

الصفحة الرئيسية لموقع EditThisCookie تبرز كونه مفتوح المصدر ومتعدد اللغات وميزاته الفريدة

EditThisCookie هو محرر cookies شهير لمستخدمي Chrome.

  • المزايا:
    • قم بتحرير وحذف وإضافة cookies بسهولة.
    • استيراد وتصدير cookies بصيغة JSON.
  • لماذا تستخدمه: واجهة سهلة الاستخدام وممتازة لإدارة cookies السريعة.

موقع Cookie-Editor مع زري «Install Now» و«View Source» وعروض شريط الأدوات وDevTools والهاتف

Cookie-Editor يعمل على كل من Chrome و Firefox.

  • المزايا:
    • استيراد وتصدير ملفات تعريف الارتباط.
    • تحرير عدة ملفات تعريف ارتباط في نفس الوقت.
  • لماذا تستخدمه: مثالي للمستخدمين الذين ينتقلون بين المتصفحات.

3. Cookiebro#

لقطات شاشة Cookiebro تعرض قائمة السماح لملفات تعريف الارتباط في Chrome وشجرة محرر الكوكيز

Cookiebro متوافق مع Firefox و Chrome.

  • المزايا:
    • تصفية متقدمة لملفات تعريف الارتباط.
    • الحذف التلقائي لملفات تعريف الارتباط غير المرغوبة.
  • لماذا تستخدمه: رائع للمستخدمين المتقدمين الذين يحتاجون إلى المزيد من التحكم.

Cookie Manager by Rob W على صفحة Firefox Browser Add-ons مع التقييمات ولقطات الشاشة

لقطة شاشة

Cookie Manager متاح حصريًا لـ Firefox.

  • المزايا:
    • إدارة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجلسات والدائمة.
    • البحث والتصفية السهلة لملفات تعريف الارتباط.
  • لماذا تستخدمه: مثالي لمستخدمي Firefox الذين يريدون إدارة تفصيلية لملفات تعريف الارتباط.

5. Cookies.txt#

نافذة إضافة Get cookies.txt المنبثقة مع أزرار «Export» وجدول ملفات تعريف الارتباط من Google

Cookies.txt هو امتداد Chrome.

  • المزايا:
    • تصدير ملفات تعريف الارتباط إلى ملف نصي.
    • مفيد لمطوري الويب واختبار التطبيقات.
  • لماذا تستخدمه: ممتاز لمن يحتاجون إلى تصدير ملفات تعريف الارتباط لأغراض التطوير.

ضع في الاعتبار متصفحك واحتياجاتك المحددة:

  • توافق المتصفح: تأكد من أن محرر يعمل مع متصفحك المفضل.
  • الميزات المطلوبة: حدد ما إذا كنت تحتاج إلى تحرير أساسي أو ميزات متقدمة.
  • سهولة الاستخدام: بعض محررات أسهل في الاستخدام من غيرها.

الخلاصة#

التحكم في كوكيز متصفحك أصبح أسهل باستخدام الأدوات المناسبة. سواء كنت مستخدماً عادياً أو مطوراً، هناك محرر كوكيز يناسب احتياجاتك.