ما هي أفضل 5 إضافات لتحرير ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لإدارة كوكيز المتصفح؟
اكتشف أفضل محررات Cookie لتحسين خصوصيتك وإدارة ملفات تعريف المتصفح بكفاءة للحصول على تجربة إنترنت مخصصة.
|Cookie Editor
|توافق المتصفح
|الميزات الرئيسية
|سعر
|EditThisCookie
|Chrome
|تعديل وحذف وإضافة ملفات تعريف الارتباط
|مجاني
|Cookie-Editor
|Chrome، Firefox
|استيراد/تصدير ملفات تعريف الارتباط
|مجاني
|Cookiebro
|Firefox، Chrome
|تصفية متقدمة
|مجاني
|Cookie Manager
|Firefox
|إدارة ملفات تعريف ارتباط الجلسة
|مجاني
|Cookies.txt
|Chrome
|تصدير ملفات تعريف الارتباط إلى ملف
|مجاني
إدارة ملفات تعريف الارتباط في المتصفح أمر ضروري للحفاظ على الخصوصية والتخصيص. دعنا نستكشف أفضل 5 محررات cookies يمكنها مساعدتك في التحكم في تجربتك على الإنترنت.
1. EditThisCookie#
EditThisCookie هو محرر cookies شهير لمستخدمي Chrome.
- المزايا:
- قم بتحرير وحذف وإضافة cookies بسهولة.
- استيراد وتصدير cookies بصيغة JSON.
- لماذا تستخدمه: واجهة سهلة الاستخدام وممتازة لإدارة cookies السريعة.
2. Cookie-Editor#
Cookie-Editor يعمل على كل من Chrome و Firefox.
- المزايا:
- استيراد وتصدير ملفات تعريف الارتباط.
- تحرير عدة ملفات تعريف ارتباط في نفس الوقت.
- لماذا تستخدمه: مثالي للمستخدمين الذين ينتقلون بين المتصفحات.
3. Cookiebro#
Cookiebro متوافق مع Firefox و Chrome.
- المزايا:
- تصفية متقدمة لملفات تعريف الارتباط.
- الحذف التلقائي لملفات تعريف الارتباط غير المرغوبة.
- لماذا تستخدمه: رائع للمستخدمين المتقدمين الذين يحتاجون إلى المزيد من التحكم.
4. Cookie Manager#
لقطة شاشة
Cookie Manager متاح حصريًا لـ Firefox.
- المزايا:
- إدارة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجلسات والدائمة.
- البحث والتصفية السهلة لملفات تعريف الارتباط.
- لماذا تستخدمه: مثالي لمستخدمي Firefox الذين يريدون إدارة تفصيلية لملفات تعريف الارتباط.
5. Cookies.txt#
Cookies.txt هو امتداد Chrome.
- المزايا:
- تصدير ملفات تعريف الارتباط إلى ملف نصي.
- مفيد لمطوري الويب واختبار التطبيقات.
- لماذا تستخدمه: ممتاز لمن يحتاجون إلى تصدير ملفات تعريف الارتباط لأغراض التطوير.
كيفية اختيار محرر الكوكيز المناسب#
ضع في الاعتبار متصفحك واحتياجاتك المحددة:
- توافق المتصفح: تأكد من أن محرر يعمل مع متصفحك المفضل.
- الميزات المطلوبة: حدد ما إذا كنت تحتاج إلى تحرير أساسي أو ميزات متقدمة.
- سهولة الاستخدام: بعض محررات أسهل في الاستخدام من غيرها.
الخلاصة#
التحكم في كوكيز متصفحك أصبح أسهل باستخدام الأدوات المناسبة. سواء كنت مستخدماً عادياً أو مطوراً، هناك محرر كوكيز يناسب احتياجاتك.