Cookie Editor Kompatibilitas Browser Fitur Utama Harga EditThisCookie Chrome Edit, hapus, tambah cookie Gratis Cookie-Editor Chrome, Firefox Impor/ekspor cookie Gratis Cookiebro Firefox, Chrome Filter lanjutan Gratis Cookie Manager Firefox Kelola cookie sesi Gratis Cookies.txt Chrome Ekspor cookie ke file Gratis

Mengelola kuki browser sangat penting untuk privasi dan kustomisasi. Mari kita jelajahi 5 editor kuki terbaik yang dapat membantu Anda menguasai pengalaman online Anda.

EditThisCookie adalah editor kuki populer untuk pengguna Chrome.

Fitur : Sunting, hapus, dan tambahkan kuki dengan mudah. Impor dan ekspor kuki dalam format JSON.

: Mengapa Menggunakannya: Antarmuka yang ramah pengguna dan sempurna untuk manajemen kuki cepat.

Cookie-Editor berfungsi di Chrome dan Firefox.

Fitur : Impor dan ekspor kuki. Sunting beberapa kuki secara bersamaan.

: Mengapa Menggunakannya: Ideal untuk pengguna yang beralih antar browser.

Cookiebro kompatibel dengan Firefox dan Chrome.

Fitur : Penyaringan kuki tingkat lanjut. Penghapusan otomatis kuki yang tidak diinginkan.

: Mengapa Menggunakannya: Hebat untuk pengguna tingkat lanjut yang membutuhkan kontrol lebih.

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Cookie Manager hanya tersedia untuk Firefox.

Fitur : Kelola cookie sesi dan persisten. Cari dan filter cookie dengan mudah.

: Mengapa Menggunakannya: Sempurna untuk pengguna Firefox yang menginginkan manajemen cookie terperinci.

Cookies.txt adalah ekstensi Chrome.

Fitur : Ekspor cookie ke file teks. Berguna untuk pengembang web dan penguji.

: Mengapa Menggunakannya: Sangat baik untuk mereka yang perlu mengekspor cookie untuk keperluan pengembangan.

Cara Memilih Editor Cookie yang Tepat#

Pertimbangkan browser dan kebutuhan spesifik Anda:

Kompatibilitas Browser : Pastikan editor bekerja dengan browser pilihan Anda.

: Pastikan editor bekerja dengan browser pilihan Anda. Fitur yang Diperlukan : Tentukan apakah Anda membutuhkan penyuntingan dasar atau fitur lanjutan.

: Tentukan apakah Anda membutuhkan penyuntingan dasar atau fitur lanjutan. Kemudahan Penggunaan:Beberapa editor lebih mudah digunakan dibandingkan yang lain.

Mengendalikan cookie browser Anda menjadi lebih sederhana dengan alat yang tepat. Baik Anda pengguna kasual maupun pengembang, ada editor cookie yang sesuai dengan kebutuhan Anda.