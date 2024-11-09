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Apa Saja 5 Cookie Editor Terbaik untuk Mengelola Cookie Browser Anda?

Temukan cookie editor terbaik untuk meningkatkan privasi Anda dan mengelola cookies browser secara efisien untuk pengalaman online yang disesuaikan.

Diterbitkan9 November 2024
Diperbarui18 Agustus 2026
Waktu baca2 mnt
Dalam artikel ini 7 bagian
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. Cara Memilih Editor Cookie yang Tepat
  7. Kesimpulan
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Cookie EditorKompatibilitas BrowserFitur UtamaHarga
EditThisCookieChromeEdit, hapus, tambah cookieGratis
Cookie-EditorChrome, FirefoxImpor/ekspor cookieGratis
CookiebroFirefox, ChromeFilter lanjutanGratis
Cookie ManagerFirefoxKelola cookie sesiGratis
Cookies.txtChromeEkspor cookie ke fileGratis

Mengelola kuki browser sangat penting untuk privasi dan kustomisasi. Mari kita jelajahi 5 editor kuki terbaik yang dapat membantu Anda menguasai pengalaman online Anda.

1. EditThisCookie#

Beranda situs EditThisCookie yang menonjolkan fitur open source, multibahasa, dan unik

EditThisCookie adalah editor kuki populer untuk pengguna Chrome.

  • Fitur:
    • Sunting, hapus, dan tambahkan kuki dengan mudah.
    • Impor dan ekspor kuki dalam format JSON.
  • Mengapa Menggunakannya: Antarmuka yang ramah pengguna dan sempurna untuk manajemen kuki cepat.

Situs Cookie-Editor dengan tombol “Install Now” dan “View Source” serta tampilan toolbar, DevTools, dan ponsel

Cookie-Editor berfungsi di Chrome dan Firefox.

  • Fitur:
    • Impor dan ekspor kuki.
    • Sunting beberapa kuki secara bersamaan.
  • Mengapa Menggunakannya: Ideal untuk pengguna yang beralih antar browser.

3. Cookiebro#

Tangkapan layar Cookiebro dengan menu whitelist cookie di Chrome dan pohon editor cookie

Cookiebro kompatibel dengan Firefox dan Chrome.

  • Fitur:
    • Penyaringan kuki tingkat lanjut.
    • Penghapusan otomatis kuki yang tidak diinginkan.
  • Mengapa Menggunakannya: Hebat untuk pengguna tingkat lanjut yang membutuhkan kontrol lebih.

Cookie Manager by Rob W di halaman Firefox Browser Add-ons dengan rating dan tangkapan layar

Screenshot

Cookie Manager hanya tersedia untuk Firefox.

  • Fitur:
    • Kelola cookie sesi dan persisten.
    • Cari dan filter cookie dengan mudah.
  • Mengapa Menggunakannya: Sempurna untuk pengguna Firefox yang menginginkan manajemen cookie terperinci.

5. Cookies.txt#

Pop-up ekstensi Get cookies.txt dengan tombol “Export” dan tabel cookie Google

Cookies.txt adalah ekstensi Chrome.

  • Fitur:
    • Ekspor cookie ke file teks.
    • Berguna untuk pengembang web dan penguji.
  • Mengapa Menggunakannya: Sangat baik untuk mereka yang perlu mengekspor cookie untuk keperluan pengembangan.

Pertimbangkan browser dan kebutuhan spesifik Anda:

  • Kompatibilitas Browser: Pastikan editor bekerja dengan browser pilihan Anda.
  • Fitur yang Diperlukan: Tentukan apakah Anda membutuhkan penyuntingan dasar atau fitur lanjutan.
  • Kemudahan Penggunaan:Beberapa editor lebih mudah digunakan dibandingkan yang lain.

Kesimpulan#

Mengendalikan cookie browser Anda menjadi lebih sederhana dengan alat yang tepat. Baik Anda pengguna kasual maupun pengembang, ada editor cookie yang sesuai dengan kebutuhan Anda.