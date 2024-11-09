Tarayıcınızın Çerezlerini Yönetmek İçin En İyi 5 Çerez Düzenleyicisi Hangileridir?
Gizliliğinizi artırmak ve kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için tarayıcı çerezlerini etkin bir şekilde yönetmek amacıyla en iyi çerez düzenleyicilerini keşfedin.
|Çerez Düzenleyici
|Tarayıcı Uyumluluğu
|Temel Özellikler
|Fiyat
|EditThisCookie
|Chrome
|Çerezleri düzenle, sil, ekle
|Ücretsiz
|Cookie-Editor
|Chrome, Firefox
|Çerezleri içe/dışa aktar
|Ücretsiz
|Cookiebro
|Firefox, Chrome
|Gelişmiş filtreleme
|Ücretsiz
|Çerez Yöneticisi
|Firefox
|Oturum çerezlerini yönet
|Ücretsiz
|Cookies.txt
|Chrome
|Çerezleri dosyaya aktar
|Ücretsiz
Tarayıcı çerezlerini yönetmek gizlilik ve kişiselleştirme için önemlidir. Çevrimiçi deneyiminizi kontrol altına almanıza yardımcı olabilecek en iyi 5 çerez düzenleyicisine bir göz atalım.
1. EditThisCookie#
EditThisCookie, Chrome kullanıcıları için popüler bir çerez düzenleyicisidir.
- Özellikler:
- Çerezleri kolayca düzenleyin, silin ve ekleyin.
- Çerezleri JSON formatında içe ve dışa aktarın.
- Neden Kullanmalısınız?:Kullanıcı dostudur ve hızlı çerez yönetimi için mükemmeldir.
2. Cookie-Editor#
Çerez Düzenleyici hem Chrome hem de Firefox’ta çalışır.
- Özellikler:
- Çerezleri içe ve dışa aktarın.
- Birden fazla çerezi aynı anda düzenleyin.
- Neden Kullanmalısınız?: Tarayıcılar arasında geçiş yapan kullanıcılar için idealdir.
3. Cookiebro#
Cookiebro Firefox ve Chrome ile uyumludur.
- Özellikler:
- Gelişmiş çerez filtreleme.
- İstenmeyen çerezlerin otomatik olarak silinmesi.
- Neden Kullanmalısınız?: Daha fazla kontrole ihtiyaç duyan ileri düzey kullanıcılar için idealdir.
4. Çerez Yöneticisi#
Ekran görüntüsü
Çerez Yöneticisi yalnızca Firefox’a özeldir.
- Özellikler:
- Oturum ve kalıcı çerezleri yönetin.
- Çerezleri kolayca arayın ve filtreleyin.
- Neden Kullanmalısınız?: Ayrıntılı çerez yönetimi isteyen Firefox kullanıcıları için mükemmeldir.
5. Cookies.txt#
Cookies.txt bir Chrome eklentisidir.
- Özellikler:
- Çerezleri bir metin dosyasına aktarın.
- Web geliştiricileri ve test uzmanları için faydalıdır.
- Neden Kullanmalısınız?: Geliştirme amaçlı çerezleri dışarı aktarmaya ihtiyaç duyanlar için mükemmel.
Doğru Çerez Düzenleyicisi Nasıl Seçilir#
Tarayıcınızı ve özel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun:
- Tarayıcı Uyumluluğu: Editörün tercih ettiğiniz tarayıcıyla çalıştığından emin olun.
- Gerekli Özellikler: Temel düzenlemeye mi yoksa gelişmiş özelliklere mi ihtiyacınız olduğuna karar verin.
- Kullanım Kolaylığı:Bazı editörler diğerlerinden daha kullanıcı dostudur.
Sonuç#
Tarayıcı çerezlerinizi kontrol altına almak doğru araçlarla daha basittir. İster sıradan bir kullanıcı olun ister bir geliştirici, ihtiyaçlarınıza uyan bir çerez düzenleyicisi vardır.