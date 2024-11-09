Çerez Düzenleyici Tarayıcı Uyumluluğu Temel Özellikler Fiyat EditThisCookie Chrome Çerezleri düzenle, sil, ekle Ücretsiz Cookie-Editor Chrome, Firefox Çerezleri içe/dışa aktar Ücretsiz Cookiebro Firefox, Chrome Gelişmiş filtreleme Ücretsiz Çerez Yöneticisi Firefox Oturum çerezlerini yönet Ücretsiz Cookies.txt Chrome Çerezleri dosyaya aktar Ücretsiz

Tarayıcı çerezlerini yönetmek gizlilik ve kişiselleştirme için önemlidir. Çevrimiçi deneyiminizi kontrol altına almanıza yardımcı olabilecek en iyi 5 çerez düzenleyicisine bir göz atalım.

EditThisCookie, Chrome kullanıcıları için popüler bir çerez düzenleyicisidir.

Özellikler : Çerezleri kolayca düzenleyin, silin ve ekleyin. Çerezleri JSON formatında içe ve dışa aktarın.

: Neden Kullanmalısınız?:Kullanıcı dostudur ve hızlı çerez yönetimi için mükemmeldir.

Çerez Düzenleyici hem Chrome hem de Firefox’ta çalışır.

Özellikler : Çerezleri içe ve dışa aktarın. Birden fazla çerezi aynı anda düzenleyin.

: Neden Kullanmalısınız?: Tarayıcılar arasında geçiş yapan kullanıcılar için idealdir.

Cookiebro Firefox ve Chrome ile uyumludur.

Özellikler : Gelişmiş çerez filtreleme. İstenmeyen çerezlerin otomatik olarak silinmesi.

: Neden Kullanmalısınız?: Daha fazla kontrole ihtiyaç duyan ileri düzey kullanıcılar için idealdir.

Ekran görüntüsü

Çerez Yöneticisi yalnızca Firefox’a özeldir.

Özellikler : Oturum ve kalıcı çerezleri yönetin. Çerezleri kolayca arayın ve filtreleyin.

: Neden Kullanmalısınız?: Ayrıntılı çerez yönetimi isteyen Firefox kullanıcıları için mükemmeldir.

Cookies.txt bir Chrome eklentisidir.

Özellikler : Çerezleri bir metin dosyasına aktarın. Web geliştiricileri ve test uzmanları için faydalıdır.

: Neden Kullanmalısınız?: Geliştirme amaçlı çerezleri dışarı aktarmaya ihtiyaç duyanlar için mükemmel.

Doğru Çerez Düzenleyicisi Nasıl Seçilir#

Tarayıcınızı ve özel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun:

Tarayıcı Uyumluluğu : Editörün tercih ettiğiniz tarayıcıyla çalıştığından emin olun.

: Editörün tercih ettiğiniz tarayıcıyla çalıştığından emin olun. Gerekli Özellikler : Temel düzenlemeye mi yoksa gelişmiş özelliklere mi ihtiyacınız olduğuna karar verin.

: Temel düzenlemeye mi yoksa gelişmiş özelliklere mi ihtiyacınız olduğuna karar verin. Kullanım Kolaylığı:Bazı editörler diğerlerinden daha kullanıcı dostudur.

Tarayıcı çerezlerinizi kontrol altına almak doğru araçlarla daha basittir. İster sıradan bir kullanıcı olun ister bir geliştirici, ihtiyaçlarınıza uyan bir çerez düzenleyicisi vardır.