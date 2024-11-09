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Tarayıcınızın Çerezlerini Yönetmek İçin En İyi 5 Çerez Düzenleyicisi Hangileridir?

Gizliliğinizi artırmak ve kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için tarayıcı çerezlerini etkin bir şekilde yönetmek amacıyla en iyi çerez düzenleyicilerini keşfedin.

Yayımlandı9 Kasım 2024
Güncellendi18 Ağustos 2026
Okuma süresi2 min.
Bu yazıda 7 bölüm
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Çerez Yöneticisi
  5. Cookies.txt
  6. Doğru Çerez Düzenleyicisi Nasıl Seçilir
  7. Sonuç
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Çerez DüzenleyiciTarayıcı UyumluluğuTemel ÖzelliklerFiyat
EditThisCookieChromeÇerezleri düzenle, sil, ekleÜcretsiz
Cookie-EditorChrome, FirefoxÇerezleri içe/dışa aktarÜcretsiz
CookiebroFirefox, ChromeGelişmiş filtrelemeÜcretsiz
Çerez YöneticisiFirefoxOturum çerezlerini yönetÜcretsiz
Cookies.txtChromeÇerezleri dosyaya aktarÜcretsiz

Tarayıcı çerezlerini yönetmek gizlilik ve kişiselleştirme için önemlidir. Çevrimiçi deneyiminizi kontrol altına almanıza yardımcı olabilecek en iyi 5 çerez düzenleyicisine bir göz atalım.

1. EditThisCookie#

Açık kaynak, çoklu dil ve benzersiz özellikleri öne çıkaran EditThisCookie web sitesi ana sayfası

EditThisCookie, Chrome kullanıcıları için popüler bir çerez düzenleyicisidir.

  • Özellikler:
    • Çerezleri kolayca düzenleyin, silin ve ekleyin.
    • Çerezleri JSON formatında içe ve dışa aktarın.
  • Neden Kullanmalısınız?:Kullanıcı dostudur ve hızlı çerez yönetimi için mükemmeldir.

Install Now ve View Source düğmeleri, araç çubuğu, DevTools ve telefon görünümleriyle Cookie-Editor sitesi

Çerez Düzenleyici hem Chrome hem de Firefox’ta çalışır.

  • Özellikler:
    • Çerezleri içe ve dışa aktarın.
    • Birden fazla çerezi aynı anda düzenleyin.
  • Neden Kullanmalısınız?: Tarayıcılar arasında geçiş yapan kullanıcılar için idealdir.

3. Cookiebro#

Chrome'da çerez beyaz liste menüsü ve çerez düzenleyici ağacını gösteren Cookiebro ekran görüntüleri

Cookiebro Firefox ve Chrome ile uyumludur.

  • Özellikler:
    • Gelişmiş çerez filtreleme.
    • İstenmeyen çerezlerin otomatik olarak silinmesi.
  • Neden Kullanmalısınız?: Daha fazla kontrole ihtiyaç duyan ileri düzey kullanıcılar için idealdir.

Firefox eklentiler sayfasında puanlar ve ekran görüntüleriyle Rob W'nin Cookie Manager eklentisi

Ekran görüntüsü

Çerez Yöneticisi yalnızca Firefox’a özeldir.

  • Özellikler:
    • Oturum ve kalıcı çerezleri yönetin.
    • Çerezleri kolayca arayın ve filtreleyin.
  • Neden Kullanmalısınız?: Ayrıntılı çerez yönetimi isteyen Firefox kullanıcıları için mükemmeldir.

5. Cookies.txt#

Export düğmeleri ve Google çerezleri tablosuyla Get cookies.txt uzantı açılır penceresi

Cookies.txt bir Chrome eklentisidir.

  • Özellikler:
    • Çerezleri bir metin dosyasına aktarın.
    • Web geliştiricileri ve test uzmanları için faydalıdır.
  • Neden Kullanmalısınız?: Geliştirme amaçlı çerezleri dışarı aktarmaya ihtiyaç duyanlar için mükemmel.

Tarayıcınızı ve özel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun:

  • Tarayıcı Uyumluluğu: Editörün tercih ettiğiniz tarayıcıyla çalıştığından emin olun.
  • Gerekli Özellikler: Temel düzenlemeye mi yoksa gelişmiş özelliklere mi ihtiyacınız olduğuna karar verin.
  • Kullanım Kolaylığı:Bazı editörler diğerlerinden daha kullanıcı dostudur.

Sonuç#

Tarayıcı çerezlerinizi kontrol altına almak doğru araçlarla daha basittir. İster sıradan bir kullanıcı olun ister bir geliştirici, ihtiyaçlarınıza uyan bir çerez düzenleyicisi vardır.