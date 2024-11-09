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브라우저 쿠키 관리를 위한 최고의 쿠키 편집기 5선

개인 정보 보호를 강화하고 브라우저 쿠키를 효율적으로 관리하여 맞춤형 온라인 경험을 제공하는 최고의 쿠키 편집기를 만나보세요.

게시일2024년 11월 9일
업데이트2026년 8월 18일
읽는 시간2 분
작성자Brandon Perry
이 문서의 내용 7 개 섹션
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. 올바른 쿠키 에디터 선택 방법
  7. 결론
Markdown 다운로드
Cookie Editor브라우저 호환성주요 기능가격
EditThisCookieChrome쿠키 편집, 삭제, 추가무료
Cookie-EditorChrome, Firefox쿠키 가져오기/내보내기무료
CookiebroFirefox, Chrome고급 필터링무료
Cookie ManagerFirefox세션 쿠키 관리무료
Cookies.txtChrome쿠키를 파일로 내보내기무료

브라우저 쿠키 관리는 개인정보 보호와 맞춤 설정에 필수적입니다. 온라인 경험을 더 잘 제어할 수 있도록 도와주는 상위 5가지 쿠키 편집 도구를 알아봅시다.

1. EditThisCookie#

오픈 소스, 다국어 지원, 고유 기능을 강조한 EditThisCookie 웹사이트 홈페이지

EditThisCookie는 Chrome 사용자를 위한 인기 있는 쿠키 편집 도구입니다.

  • 특징:
    • 쿠키를 쉽게 편집, 삭제, 추가하세요.
    • JSON 형식으로 쿠키를 가져오고 내보내기
  • 사용해야 하는 이유: 사용하기 쉽고 빠른 쿠키 관리에 적합합니다.

“Install Now”, “View Source” 버튼과 툴바, DevTools, 휴대폰 화면을 보여 주는 Cookie-Editor 웹사이트

Cookie-Editor는 Chrome과 Firefox 모두에서 작동합니다.

  • 특징:
    • 쿠키를 가져오고 내보냅니다.
    • 여러 쿠키를 동시에 편집합니다.
  • 사용해야 하는 이유: 브라우저를 여러 개로 전환하는 사용자에게 이상적입니다.

3. Cookiebro#

Chrome의 쿠키 화이트리스트 메뉴와 쿠키 편집기 트리를 보여 주는 Cookiebro 스크린샷

Cookiebro는 Firefox 및 Chrome과 호환됩니다.

  • 특징:
    • 고급 쿠키 필터링.
    • 원치 않는 쿠키를 자동으로 삭제합니다.
  • 사용해야 하는 이유: 더 많은 제어 기능을 필요로 하는 고급 사용자에게 적합합니다.

평점과 스크린샷이 있는 Firefox Browser Add-ons 페이지의 Cookie Manager by Rob W

스크린샷

쿠키 매니저는 Firefox에서만 사용 가능합니다.

  • 특징:
    • 세션 및 영구 쿠키를 관리합니다.
    • 쿠키를 쉽게 검색하고 필터링하세요.
  • 사용해야 하는 이유: 상세한 쿠키 관리를 원하는 Firefox 사용자에게 완벽합니다.

5. Cookies.txt#

“Export” 버튼과 Google 쿠키 표가 있는 Get cookies.txt 확장 프로그램 팝업

Cookies.txt는 Chrome 확장 프로그램입니다.

  • 특징:
    • 쿠키를 텍스트 파일로 내보냅니다.
    • 웹 개발자 및 테스터에게 유용합니다.
  • 사용해야 하는 이유: 개발 목적으로 쿠키를 내보내야 하는 사용자에게 탁월합니다.

브라우저와 특정 요구사항을 고려하십시오:

  • 브라우저 호환성: 에디터가 선호하는 브라우저와 호환되는지 확인하십시오.
  • 필요한 기능: 기본 편집이 필요한지 또는 고급 기능이 필요한지 결정하십시오.
  • 사용 편의성: 일부 에디터는 다른 에디터보다 더 사용자 친화적입니다.

결론#

올바른 도구로 브라우저 쿠키를 관리하는 것이 더 간단합니다. 일반 사용자이든 개발자이든 귀하의 요구사항에 맞는 쿠키 에디터가 있습니다.