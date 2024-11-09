Cookie Editor 브라우저 호환성 주요 기능 가격 EditThisCookie Chrome 쿠키 편집, 삭제, 추가 무료 Cookie-Editor Chrome, Firefox 쿠키 가져오기/내보내기 무료 Cookiebro Firefox, Chrome 고급 필터링 무료 Cookie Manager Firefox 세션 쿠키 관리 무료 Cookies.txt Chrome 쿠키를 파일로 내보내기 무료

브라우저 쿠키 관리는 개인정보 보호와 맞춤 설정에 필수적입니다. 온라인 경험을 더 잘 제어할 수 있도록 도와주는 상위 5가지 쿠키 편집 도구를 알아봅시다.

EditThisCookie는 Chrome 사용자를 위한 인기 있는 쿠키 편집 도구입니다.

특징 : 쿠키를 쉽게 편집, 삭제, 추가하세요. JSON 형식으로 쿠키를 가져오고 내보내기

: 사용해야 하는 이유: 사용하기 쉽고 빠른 쿠키 관리에 적합합니다.

Cookie-Editor는 Chrome과 Firefox 모두에서 작동합니다.

특징 : 쿠키를 가져오고 내보냅니다. 여러 쿠키를 동시에 편집합니다.

: 사용해야 하는 이유: 브라우저를 여러 개로 전환하는 사용자에게 이상적입니다.

Cookiebro는 Firefox 및 Chrome과 호환됩니다.

특징 : 고급 쿠키 필터링. 원치 않는 쿠키를 자동으로 삭제합니다.

: 사용해야 하는 이유: 더 많은 제어 기능을 필요로 하는 고급 사용자에게 적합합니다.

스크린샷

쿠키 매니저는 Firefox에서만 사용 가능합니다.

특징 : 세션 및 영구 쿠키를 관리합니다. 쿠키를 쉽게 검색하고 필터링하세요.

: 사용해야 하는 이유: 상세한 쿠키 관리를 원하는 Firefox 사용자에게 완벽합니다.

Cookies.txt는 Chrome 확장 프로그램입니다.

특징 : 쿠키를 텍스트 파일로 내보냅니다. 웹 개발자 및 테스터에게 유용합니다.

: 사용해야 하는 이유: 개발 목적으로 쿠키를 내보내야 하는 사용자에게 탁월합니다.

올바른 쿠키 에디터 선택 방법#

브라우저와 특정 요구사항을 고려하십시오:

브라우저 호환성 : 에디터가 선호하는 브라우저와 호환되는지 확인하십시오.

: 에디터가 선호하는 브라우저와 호환되는지 확인하십시오. 필요한 기능 : 기본 편집이 필요한지 또는 고급 기능이 필요한지 결정하십시오.

: 기본 편집이 필요한지 또는 고급 기능이 필요한지 결정하십시오. 사용 편의성: 일부 에디터는 다른 에디터보다 더 사용자 친화적입니다.

올바른 도구로 브라우저 쿠키를 관리하는 것이 더 간단합니다. 일반 사용자이든 개발자이든 귀하의 요구사항에 맞는 쿠키 에디터가 있습니다.