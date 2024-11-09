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ブラウザのCookieを管理するためのベスト5 Cookieエディタとは？

プライバシーを強化し、ブラウザクッキーを効率的に管理して、カスタマイズされたオンライン体験を実現するための最高のクッキーエディターを発見してください。

公開日2024年11月9日
更新日2026年8月18日
読了時間1 分
この記事の内容 7 セクション
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. 適切なクッキーエディターを選ぶ方法
  7. まとめ
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Cookie Editorブラウザ互換性主な機能価格
EditThisCookieChromeCookieの編集・削除・追加無料
Cookie-EditorChrome、FirefoxCookieのインポート／エクスポート無料
CookiebroFirefox、Chrome高度なフィルタリング無料
Cookie ManagerFirefoxセッションCookieの管理無料
Cookies.txtChromeCookieをファイルにエクスポート無料

ブラウザクッキーの管理はプライバシーとカスタマイズにとって不可欠です。オンライン体験を管理するのに役立つ、トップ5のクッキーエディタについて詳しく見ていきましょう。

1. EditThisCookie#

オープンソース、多言語対応、独自機能をアピールするEditThisCookieサイトのトップページ

EditThisCookie は、Chrome ユーザーに人気の Cookie エディターです。

  • 特長:
    • クッキーを簡単に編集、削除、追加できます。
    • クッキーをJSON形式でインポートおよびエクスポートします。
  • なぜ使うのか：使いやすく、クイッククッキー管理に最適です。

「Install Now」「View Source」ボタンとツールバー、DevTools、スマホ表示を紹介するCookie-Editorのサイト

Cookie-EditorはChromeおよびFirefoxの両方で動作します。

  • 特長:
    • クッキーのインポートとエクスポート。
    • 複数のクッキーを同時に編集できます。
  • なぜ使うのか：ブラウザ間を切り替えるユーザーに最適です。

3. Cookiebro#

Chromeのクッキー許可リストメニューとクッキーエディタのツリーを示すCookiebroのスクリーンショット

CookiebroはFirefoxおよびChromeに対応しています。

  • 特長:
    • 高度なクッキーフィルタリング。
    • 不要なクッキーの自動削除。
  • なぜ使うのか：より多くの制御が必要な上級ユーザーに最適です。

評価とスクリーンショットが表示されたFirefox Browser Add-onsのCookie Manager by Rob Wページ

スクリーンショット

Cookie ManagerはFirefoxのみで利用できます。

  • 特長:
    • セッションクッキーと永続クッキーを管理できます。
    • クッキーを簡単に検索およびフィルタリングできます。
  • なぜ使うのか：詳細なクッキー管理を望むFirefoxユーザーに最適です。

5. Cookies.txt#

「Export」ボタンとGoogleのクッキー一覧表があるGet cookies.txt拡張機能のポップアップ

Cookies.txtはChrome拡張機能です。

  • 特長:
    • クッキーをテキストファイルにエクスポートします。
    • Webデベロッパーおよびテスターに役立ちます。
  • なぜ使うのか：開発目的でクッキーをエクスポートする必要がある人に最適です。

ブラウザと具体的なニーズを考慮してください：

  • ブラウザ互換性：エディターがお使いのブラウザに対応していることを確認してください。
  • 必要な機能：基本的な編集が必要なのか、高度な機能が必要なのかを決定してください。
  • 使いやすさ：ユーザーフレンドリーさはエディターによって異なります。

まとめ#

適切なツールを使えば、ブラウザクッキーの管理がより簡単になります。カジュアルユーザーであっても開発者であっても、あなたのニーズに合ったクッキーエディタが存在します。