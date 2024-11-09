BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Apakah 5 Cookie Editor Terbaik untuk Mengurus Cookie Pelayar Anda?

Temui editor kuki terbaik untuk meningkatkan privasi anda dan mengurus kuki penyemak imbas dengan cekap untuk pengalaman dalam talian yang disesuaikan.

Diterbitkan9 November 2024
Dikemas kini18 Ogos 2026
Masa membaca2 min
PengarangBrandon Perry
Dalam artikel ini 7 bahagian
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. Cara Memilih Editor Kuki yang Betul
  7. Kesimpulan
Muat turun Markdown
Cookie EditorKeserasian PelayarCiri UtamaHarga
EditThisCookieChromeEdit, padam, tambah cookiePercuma
Cookie-EditorChrome, FirefoxImport/eksport cookiePercuma
CookiebroFirefox, ChromePenapisan lanjutanPercuma
Cookie ManagerFirefoxUrus kuki sesiPercuma
Cookies.txtChromeEksport kuki ke failPercuma

Mengurus kuki penyemak imbas adalah penting untuk privasi dan penyesuaian. Mari selami 5 editor kuki teratas yang boleh membantu anda mengawal pengalaman dalam talian anda.

1. EditThisCookie#

Laman utama EditThisCookie menonjolkan ciri sumber terbuka, pelbagai bahasa dan unik

EditThisCookie ialah editor kuki yang popular untuk pengguna Chrome.

  • Ciri-ciri:
    • Edit, padam dan tambah kuki dengan mudah.
    • Import dan eksport kuki dalam format JSON.
  • Mengapa Menggunakannya: Ia mesra pengguna dan sesuai untuk pengurusan kuki pantas.

Laman Cookie-Editor dengan butang Install Now dan View Source serta paparan bar alat, DevTools dan telefon

Cookie-Editor berfungsi pada Chrome dan Firefox.

  • Ciri-ciri:
    • Import dan eksport kuki.
    • Edit berbilang kuki serentak.
  • Mengapa Menggunakannya: Sesuai untuk pengguna yang bertukar antara penyemak imbas.

3. Cookiebro#

Tangkapan skrin Cookiebro menunjukkan menu senarai putih kuki dalam Chrome dan pepohon editor kuki

Cookiebro serasi dengan Firefox dan Chrome.

  • Ciri-ciri:
    • Penapisan kuki lanjutan.
    • Pemadaman automatik kuki yang tidak diingini.
  • Mengapa Menggunakannya: Bagus untuk pengguna lanjutan yang memerlukan lebih kawalan.

Cookie Manager oleh Rob W di halaman Firefox Browser Add-ons dengan penilaian dan tangkapan skrin

Tangkapan Skrin

Pengurus Kuki adalah eksklusif untuk Firefox.

  • Ciri-ciri:
    • Urus sesi dan kuki berterusan.
    • Cari dan tapis kuki dengan mudah.
  • Mengapa Menggunakannya: Sesuai untuk pengguna Firefox yang mahukan pengurusan kuki terperinci.

5. Cookies.txt#

Tetingkap timbul sambungan Get cookies.txt dengan butang Export dan jadual kuki Google

Cookies.txt ialah sambungan Chrome.

  • Ciri-ciri:
    • Eksport kuki ke fail teks.
    • Berguna untuk pembangun web dan penguji.
  • Mengapa Menggunakannya: Cemerlang untuk mereka yang perlu mengeksport kuki untuk tujuan pembangunan.

Pertimbangkan pelayar anda dan keperluan khusus:

  • Keserasian Pelayar: Pastikan editor berfungsi dengan penyemak imbas pilihan anda.
  • Ciri-ciri Diperlukan: Tentukan sama ada anda memerlukan pengeditan asas atau ciri lanjutan.
  • Mudah Digunakan: Sesetengah editor lebih mesra pengguna daripada yang lain.

Kesimpulan#

Mengambil kawalan kuki penyemak imbas anda adalah lebih mudah dengan alatan yang betul. Sama ada anda pengguna biasa atau pembangun, terdapat editor kuki yang sesuai dengan keperluan anda.