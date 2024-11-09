Cookie Editor Keserasian Pelayar Ciri Utama Harga EditThisCookie Chrome Edit, padam, tambah cookie Percuma Cookie-Editor Chrome, Firefox Import/eksport cookie Percuma Cookiebro Firefox, Chrome Penapisan lanjutan Percuma Cookie Manager Firefox Urus kuki sesi Percuma Cookies.txt Chrome Eksport kuki ke fail Percuma

Mengurus kuki penyemak imbas adalah penting untuk privasi dan penyesuaian. Mari selami 5 editor kuki teratas yang boleh membantu anda mengawal pengalaman dalam talian anda.

EditThisCookie ialah editor kuki yang popular untuk pengguna Chrome.

Ciri-ciri : Edit, padam dan tambah kuki dengan mudah. Import dan eksport kuki dalam format JSON.

: Mengapa Menggunakannya: Ia mesra pengguna dan sesuai untuk pengurusan kuki pantas.

Cookie-Editor berfungsi pada Chrome dan Firefox.

Ciri-ciri : Import dan eksport kuki. Edit berbilang kuki serentak.

: Mengapa Menggunakannya: Sesuai untuk pengguna yang bertukar antara penyemak imbas.

Cookiebro serasi dengan Firefox dan Chrome.

Ciri-ciri : Penapisan kuki lanjutan. Pemadaman automatik kuki yang tidak diingini.

: Mengapa Menggunakannya: Bagus untuk pengguna lanjutan yang memerlukan lebih kawalan.

Tangkapan Skrin

Pengurus Kuki adalah eksklusif untuk Firefox.

Ciri-ciri : Urus sesi dan kuki berterusan. Cari dan tapis kuki dengan mudah.

: Mengapa Menggunakannya: Sesuai untuk pengguna Firefox yang mahukan pengurusan kuki terperinci.

Cookies.txt ialah sambungan Chrome.

Ciri-ciri : Eksport kuki ke fail teks. Berguna untuk pembangun web dan penguji.

: Mengapa Menggunakannya: Cemerlang untuk mereka yang perlu mengeksport kuki untuk tujuan pembangunan.

Cara Memilih Editor Kuki yang Betul#

Pertimbangkan pelayar anda dan keperluan khusus:

Keserasian Pelayar : Pastikan editor berfungsi dengan penyemak imbas pilihan anda.

: Pastikan editor berfungsi dengan penyemak imbas pilihan anda. Ciri-ciri Diperlukan : Tentukan sama ada anda memerlukan pengeditan asas atau ciri lanjutan.

: Tentukan sama ada anda memerlukan pengeditan asas atau ciri lanjutan. Mudah Digunakan: Sesetengah editor lebih mesra pengguna daripada yang lain.

Mengambil kawalan kuki penyemak imbas anda adalah lebih mudah dengan alatan yang betul. Sama ada anda pengguna biasa atau pembangun, terdapat editor kuki yang sesuai dengan keperluan anda.