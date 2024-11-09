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Quali sono i 5 migliori cookie editor per gestire i cookie del browser?

Scopri i migliori editor di cookie per potenziare la tua privacy e gestire in modo efficiente i cookie del browser per un'esperienza online personalizzata.

Pubblicato9 novembre 2024
Aggiornato18 agosto 2026
Tempo di lettura2 min
In questo articolo 7 sezioni
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. Come scegliere l’editor di cookie giusto
  7. Conclusione
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Cookie EditorCompatibilità browserCaratteristiche principaliPrezzo
EditThisCookieChromeModifica, elimina e aggiungi cookieGratuito
Cookie-EditorChrome, FirefoxImporta/esporta cookieGratuito
CookiebroFirefox, ChromeFiltraggio avanzatoGratuito
Cookie ManagerFirefoxGestione dei cookie di sessioneGratuito
Cookies.txtChromeEsportazione dei cookie su fileGratuito

Gestire i cookie del browser è essenziale per la privacy e la personalizzazione. Scopriamo i 5 migliori editor di cookie che ti aiutano a controllare la tua esperienza online.

1. EditThisCookie#

Home page del sito EditThisCookie che mette in evidenza open source, multilingua e funzioni uniche

EditThisCookie è un popolare editor di cookie per gli utenti di Chrome.

  • Funzionalità:
    • Modifica, elimina e aggiungi cookie facilmente.
    • Importa ed esporta i cookie in formato JSON.
  • Perché usarlo: è intuitivo e perfetto per la gestione rapida dei cookie.

Sito di Cookie-Editor con i pulsanti «Install Now» e «View Source» e viste di toolbar, DevTools e telefono

Cookie-Editor funziona sia su Chrome che su Firefox.

  • Funzionalità:
    • Importa ed esporta i cookie.
    • Modifica più cookie contemporaneamente.
  • Perché usarlo: ideale per gli utenti che cambiano tra browser diversi.

3. Cookiebro#

Screenshot di Cookiebro con un menu di whitelist dei cookie in Chrome e l'albero dell'editor di cookie

Cookiebro è compatibile con Firefox e Chrome.

  • Funzionalità:
    • Filtro avanzato dei cookie.
    • Eliminazione automatica dei cookie indesiderati.
  • Perché usarlo: perfetto per gli utenti avanzati che hanno bisogno di più controllo.

Cookie Manager di Rob W nella pagina dei componenti aggiuntivi di Firefox con valutazioni e screenshot

Screenshot

Cookie Manager è esclusivo per Firefox.

  • Funzionalità:
    • Gestisci i cookie di sessione e quelli persistenti.
    • Cerca e filtra i cookie facilmente.
  • Perché usarlo: perfetto per gli utenti Firefox che desiderano una gestione dettagliata dei cookie.

5. Cookies.txt#

Popup dell'estensione Get cookies.txt con pulsanti Export e una tabella di cookie di Google

Cookies.txt è un’estensione di Chrome.

  • Funzionalità:
    • Esporta i cookie in un file di testo.
    • Utile per sviluppatori web e tester.
  • Perché usarlo: eccellente per chi ha bisogno di esportare i cookie a scopo di sviluppo.

Considera il tuo browser ed esigenze specifiche:

  • Compatibilità browser: assicurati che l’editor funzioni con il tuo browser preferito.
  • Funzionalità necessarie: decidi se hai bisogno di editing base o funzionalità avanzate.
  • Facilità d’uso: alcuni editor sono più user-friendly di altri.

Conclusione#

Controllare i cookie del tuo browser è più semplice con gli strumenti giusti. Che tu sia un utente occasionale o uno sviluppatore, esiste un editor di cookie che soddisfa le tue esigenze.