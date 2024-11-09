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Какие 5 лучших редакторов cookie-файлов подходят для управления cookie-файлами вашего браузера?

Откройте для себя лучшие редакторы файлов cookie, которые помогут вам повысить конфиденциальность и эффективно управлять файлами cookie браузера для индивидуального использования Интернета.

Опубликовано9 ноября 2024 г.
Обновлено18 августа 2026 г.
Время чтения2 мин
АвторBrandon Perry
В этой статье 7 разделов
  1. Редактировать этот файл cookie
  2. Редактор файлов cookie
  3. Cookiebro
  4. Менеджер куки-файлов
  5. Файл cookie.txt
  6. Как выбрать правильный редактор файлов cookie
  7. Заключение
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Редактор файлов cookieСовместимость браузераОсобенности форматаЦена
Редактировать этот файл cookieChromeРедактировать, удалять, добавлять файлы cookieБесплатно
Редактор файлов cookieХром, ФаерфоксИмпорт/экспорт файлов cookieБесплатно
CookiebroFirefox, ChromeРасширенная фильтрацияБесплатно
Менеджер куки-файловFirefoxУправление сеансовыми файлами cookieБесплатно
Файл cookie.txtChromeЭкспортировать куки в файлБесплатно

Управление куки-файлами браузера необходимо для конфиденциальности и настройки. Давайте рассмотрим 5 лучших редакторов куки-файлов, которые помогут вам контролировать свой онлайн-опыт.

1. Редактировать этот файл cookie#

Главная страница сайта EditThisCookie с акцентом на открытый код, мультиязычность и уникальные функции

EditThisCookie — популярный редактор файлов cookie для пользователей Chrome.

  • Возможности:
    • Легко редактируйте, удаляйте и добавляйте файлы cookie.
    • Импорт и экспорт файлов cookie в формате JSON.
  • Зачем это использовать?: Он удобен в использовании и идеально подходит для быстрого управления файлами cookie.

Сайт Cookie-Editor с кнопками «Install Now» и «View Source» и видами панели инструментов, DevTools и телефона

Cookie-Editor работает как в Chrome, так и в Firefox.

  • Возможности:
    • Импорт и экспорт файлов cookie.
    • Редактируйте несколько файлов cookie одновременно.
  • Зачем это использовать?: Идеально подходит для пользователей, которые переключаются между браузерами.

3. Cookiebro#

Скриншоты Cookiebro с меню белого списка cookie в Chrome и деревом редактора cookie

Cookiebro совместим с Firefox и Chrome.

  • Возможности:
    • Расширенная фильтрация файлов cookie.
    • Автоматическое удаление нежелательных файлов cookie.
  • Зачем это использовать?: Отлично подходит для продвинутых пользователей, которым требуется больше контроля.

Cookie Manager от Rob W на странице дополнений Firefox с оценками и скриншотами

Скриншот

Менеджер файлов cookie доступен только в Firefox.

  • Возможности:
    • Управление сеансовыми и постоянными файлами cookie.
    • Удобный поиск и фильтрация файлов cookie.
  • Зачем это использовать?: Идеально подходит для пользователей Firefox, которым необходимо детальное управление файлами cookie.

5. Файл cookie.txt#

Всплывающее окно расширения Get cookies.txt с кнопками Export и таблицей cookie Google

Cookies.txt — это расширение Chrome.

  • Возможности:
    • Экспортировать файлы cookie в текстовый файл.
    • Полезно для веб-разработчиков и тестировщиков.
  • Зачем это использовать?: Отлично подходит для тех, кому необходимо экспортировать файлы cookie в целях разработки.

Учитывайте свой браузер и конкретные потребности:

  • Совместимость браузера: Убедитесь, что редактор работает с вашим любимым браузером.
  • Необходимые функции: Решите, нужны ли вам базовые функции редактирования или расширенные.
  • Простота использования: Некоторые редакторы более удобны для пользователя, чем другие.

Заключение#

Взять под контроль файлы cookie вашего браузера проще с правильными инструментами. Независимо от того, являетесь ли вы обычным пользователем или разработчиком, есть редактор файлов cookie, который соответствует вашим потребностям.