Редактор файлов cookie Совместимость браузера Особенности формата Цена Редактировать этот файл cookie Chrome Редактировать, удалять, добавлять файлы cookie Бесплатно Редактор файлов cookie Хром, Фаерфокс Импорт/экспорт файлов cookie Бесплатно Cookiebro Firefox, Chrome Расширенная фильтрация Бесплатно Менеджер куки-файлов Firefox Управление сеансовыми файлами cookie Бесплатно Файл cookie.txt Chrome Экспортировать куки в файл Бесплатно

Управление куки-файлами браузера необходимо для конфиденциальности и настройки. Давайте рассмотрим 5 лучших редакторов куки-файлов, которые помогут вам контролировать свой онлайн-опыт.

EditThisCookie — популярный редактор файлов cookie для пользователей Chrome.

Возможности : Легко редактируйте, удаляйте и добавляйте файлы cookie. Импорт и экспорт файлов cookie в формате JSON.

: Зачем это использовать?: Он удобен в использовании и идеально подходит для быстрого управления файлами cookie.

Cookie-Editor работает как в Chrome, так и в Firefox.

Возможности : Импорт и экспорт файлов cookie. Редактируйте несколько файлов cookie одновременно.

: Зачем это использовать?: Идеально подходит для пользователей, которые переключаются между браузерами.

Cookiebro совместим с Firefox и Chrome.

Возможности : Расширенная фильтрация файлов cookie. Автоматическое удаление нежелательных файлов cookie.

: Зачем это использовать?: Отлично подходит для продвинутых пользователей, которым требуется больше контроля.

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Менеджер файлов cookie доступен только в Firefox.

Возможности : Управление сеансовыми и постоянными файлами cookie. Удобный поиск и фильтрация файлов cookie.

: Зачем это использовать?: Идеально подходит для пользователей Firefox, которым необходимо детальное управление файлами cookie.

Cookies.txt — это расширение Chrome.

Возможности : Экспортировать файлы cookie в текстовый файл. Полезно для веб-разработчиков и тестировщиков.

: Зачем это использовать?: Отлично подходит для тех, кому необходимо экспортировать файлы cookie в целях разработки.

Как выбрать правильный редактор файлов cookie#

Учитывайте свой браузер и конкретные потребности:

Совместимость браузера : Убедитесь, что редактор работает с вашим любимым браузером.

: Убедитесь, что редактор работает с вашим любимым браузером. Необходимые функции : Решите, нужны ли вам базовые функции редактирования или расширенные.

: Решите, нужны ли вам базовые функции редактирования или расширенные. Простота использования: Некоторые редакторы более удобны для пользователя, чем другие.

Взять под контроль файлы cookie вашего браузера проще с правильными инструментами. Независимо от того, являетесь ли вы обычным пользователем или разработчиком, есть редактор файлов cookie, который соответствует вашим потребностям.