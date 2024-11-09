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Wat zijn de 5 beste cookie-editors om je browsercookies te beheren?

Ontdek de beste cookie-editors om je privacy te verbeteren en browsercookies efficiënt te beheren voor een op maat gesneden onlineervaring.

Gepubliceerd9 november 2024
Bijgewerkt18 augustus 2026
Leestijd2 min
In dit artikel 7 secties
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. Hoe kiest u de juiste cookie-editor?
  7. Conclusie
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Cookie EditorBrowsercompatibiliteitBelangrijkste kenmerkenPrijs
EditThisCookieChromeCookies bewerken, verwijderen en toevoegenGratis
Cookie-EditorChrome, FirefoxCookies importeren/exporterenGratis
CookiebroFirefox, ChromeGeavanceerd filterenGratis
Cookie ManagerFirefoxSessiecookies beherenGratis
Cookies.txtChromeCookies exporteren naar bestandGratis

Het beheren van browsercookies is essentieel voor privacy en aanpassingen. Laten we de top 5 cookie-editors verkennen die u kunnen helpen uw online ervaring onder controle te houden.

1. EditThisCookie#

Homepage van de EditThisCookie-website met nadruk op open source, meertaligheid en unieke functies

EditThisCookie is een populaire cookie-editor voor Chrome-gebruikers.

  • Functies:
    • Bewerk, verwijder en voeg cookies eenvoudig toe.
    • Importeer en exporteer cookies in JSON-indeling.
  • Waarom gebruiken: het is gebruiksvriendelijk en perfect voor snelle cookiebeheer.

Cookie-Editor-website met knoppen “Install Now” en “View Source” en weergaven van werkbalk, DevTools en telefoon

Cookie-Editor werkt op zowel Chrome als Firefox.

  • Functies:
    • Cookies importeren en exporteren.
    • Bewerk meerdere cookies tegelijkertijd.
  • Waarom gebruiken: ideaal voor gebruikers die tussen browsers schakelen.

3. Cookiebro#

Screenshots van Cookiebro met een whitelistmenu voor cookies in Chrome en een boomstructuur van de cookie-editor

Cookiebro is compatibel met Firefox en Chrome.

  • Functies:
    • Geavanceerde cookiefiltering.
    • Automatische verwijdering van ongewenste cookies.
  • Waarom gebruiken: Ideaal voor gevorderde gebruikers die meer controle nodig hebben.

Cookie Manager van Rob W op de add-onpagina van Firefox met beoordelingen en screenshots

Screenshot

Cookie Manager is exclusief voor Firefox.

  • Functies:
    • Beheer sessie- en permanente cookies.
    • Zoek en filter cookies eenvoudig.
  • Waarom gebruiken: Perfect voor Firefox-gebruikers die gedetailleerd cookiebeheer willen.

5. Cookies.txt#

Pop-up van de extensie Get cookies.txt met Export-knoppen en een tabel met Google-cookies

Cookies.txt is een Chrome-extensie.

  • Functies:
    • Cookies exporteren naar een tekstbestand.
    • Nuttig voor webontwikkelaars en testers.
  • Waarom gebruiken: Uitstekend voor iedereen die cookies moet exporteren voor ontwikkelingsdoeleinden.

Houd rekening met uw browser en uw specifieke behoeften:

  • Browsercompatibiliteit: Zorg ervoor dat de editor werkt met uw favoriete browser.
  • Benodigde functies: Bepaal of u basisbewerking of geavanceerde functies nodig hebt.
  • Gebruiksgemak: sommige editors zijn gebruiksvriendelijker dan anderen.

Conclusie#

Controle over uw browsercookies is eenvoudiger met de juiste tools. Of u nu een gewone gebruiker of een ontwikkelaar bent, er is een cookie-editor die aan uw behoeften voldoet.