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5 Trình chỉnh sửa Cookie tốt nhất để quản lý Cookie trình duyệt của bạn là gì?

Khám phá các trình chỉnh sửa cookie tốt nhất để tăng cường quyền riêng tư và quản lý cookie trình duyệt một cách hiệu quả cho trải nghiệm trực tuyến được tùy chỉnh.

Đã đăng9 tháng 11, 2024
Cập nhật18 tháng 8, 2026
Thời gian đọc3 phút
Tác giảBrandon Perry
Trong bài này 7 mục
  1. EditThisCookie
  2. Trình biên tập Cookie
  3. Cookiebro
  4. Trình quản lý Cookie
  5. Cookies.txt
  6. Cách chọn trình chỉnh sửa Cookie phù hợp
  7. Phần kết luận
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Trình chỉnh sửa CookieTính tương thích của trình duyệtCác tính năng chínhGiá
EditThisCookieChromeChỉnh sửa, xóa, thêm cookieMiễn phí
Trình biên tập CookieChrome, FirefoxNhập/xuất cookieMiễn phí
CookiebroFirefox, ChromeLọc nâng caoMiễn phí
Trình quản lý CookieFirefoxQuản lý cookie phiên làm việcMiễn phí
Cookies.txtChromeXuất cookie vào tệpMiễn phí

Quản lý cookie trình duyệt là điều cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư và tùy chỉnh. Hãy cùng khám phá 5 trình chỉnh sửa cookie hàng đầu có thể giúp bạn kiểm soát trải nghiệm trực tuyến của mình.

1. EditThisCookie#

Trang chủ EditThisCookie nêu bật các điểm mã nguồn mở, đa ngôn ngữ và tính năng độc đáo

EditThisCookie là một trình chỉnh sửa cookie phổ biến dành cho người dùng Chrome.

  • Tính năng:
    • Dễ dàng chỉnh sửa, xóa và thêm cookie.
    • Nhập và xuất cookie ở định dạng JSON.
  • Tại sao nên sử dụng: Dễ sử dụng và hoàn hảo cho việc quản lý cookie nhanh chóng.

Trang Cookie-Editor với nút Install Now và View Source cùng giao diện thanh công cụ, DevTools và điện thoại

Cookie-Editor hoạt động trên cả Chrome và Firefox.

  • Tính năng:
    • Nhập và xuất cookie.
    • Chỉnh sửa nhiều cookie cùng lúc.
  • Tại sao nên sử dụng: Lý tưởng cho người dùng thường xuyên chuyển đổi giữa các trình duyệt.

3. Cookiebro#

Ảnh chụp Cookiebro với menu danh sách trắng cookie trong Chrome và cây trình chỉnh sửa cookie

Cookiebro tương thích với Firefox và Chrome.

  • Tính năng:
    • Lọc cookie nâng cao.
    • Tự động xóa các cookie không mong muốn.
  • Tại sao nên sử dụng: Rất phù hợp cho những người dùng nâng cao cần kiểm soát nhiều hơn.

Cookie Manager của Rob W trên trang tiện ích bổ sung Firefox với đánh giá và ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Cookie Manager chỉ dành riêng cho Firefox.

  • Tính năng:
    • Quản lý cookies phiên làm việc và cookie lâu dài.
    • Tìm kiếm và lọc cookies dễ dàng.
  • Tại sao nên sử dụng: Hoàn hảo cho người dùng Firefox muốn quản lý cookie chi tiết.

5. Cookies.txt#

Cửa sổ tiện ích Get cookies.txt với nút Export và bảng cookie của Google

Cookies.txt là tiện ích mở rộng của Chrome.

  • Tính năng:
    • Xuất cookie sang tệp văn bản.
    • Hữu ích cho các nhà phát triển web và người kiểm tra.
  • Tại sao nên sử dụng: Tuyệt vời cho những ai cần xuất cookie cho mục đích phát triển.

Hãy cân nhắc trình duyệt và nhu cầu cụ thể của bạn:

  • Tính tương thích của trình duyệt: Đảm bảo trình soạn thảo hoạt động với trình duyệt bạn thích.
  • Các tính năng cần thiết: Quyết định xem bạn cần chỉnh sửa cơ bản hay các tính năng nâng cao.
  • Dễ sử dụng: Một số trình chỉnh sửa thân thiện với người dùng hơn những cái khác.

Phần kết luận#

Kiểm soát cookies trong trình duyệt của bạn dễ dàng hơn với các công cụ thích hợp. Cho dù bạn là người dùng thông thường hay nhà phát triển, luôn có một trình chỉnh sửa cookie phù hợp với nhu cầu của bạn.