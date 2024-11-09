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Welches sind die 5 besten Cookie-Editoren für die Verwaltung Ihrer Browser-Cookies?

Entdecken Sie die besten Cookie-Editoren, um Ihre Privatsphäre zu verbessern und Browser-Cookies effizient zu verwalten – für ein personalisiertes Online-Erlebnis.

Veröffentlicht9. November 2024
Aktualisiert18. August 2026
Lesezeit2 Min.
In diesem Artikel 7 Abschnitte
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. Den richtigen Cookie-Editor auswählen
  7. Fazit
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Cookie EditorBrowser-KompatibilitätHauptfunktionenPreis
EditThisCookieChromeCookies bearbeiten, löschen, hinzufügenKostenlos
Cookie-EditorChrome, FirefoxCookies importieren/exportierenKostenlos
CookiebroFirefox, ChromeErweitertes FilternKostenlos
Cookie ManagerFirefoxSession-Cookies verwaltenKostenlos
Cookies.txtChromeCookies in Datei exportierenKostenlos

Die Verwaltung von Browser-Cookies ist unverzichtbar für Datenschutz und Personalisierung. Werfen wir einen Blick auf die Top 5 Cookie-Editoren, mit denen Sie die Kontrolle über Ihr Online-Erlebnis übernehmen können.

1. EditThisCookie#

Startseite der EditThisCookie-Website mit den Merkmalen Open Source, Mehrsprachigkeit und Einzigartigkeit

EditThisCookie ist ein beliebter Cookie-Editor für Chrome-Nutzer.

  • Funktionen:
    • Bearbeiten, löschen und fügen Sie Cookies ganz einfach hinzu.
    • Importieren und exportieren Sie Cookies im JSON-Format.
  • Warum nutzen: Benutzerfreundlich und perfekt für schnelle Cookie-Verwaltung.

Cookie-Editor-Website mit Buttons „Install Now“ und „View Source“ sowie Toolbar-, DevTools- und Handyansicht

Cookie-Editor funktioniert sowohl in Chrome als auch in Firefox.

  • Funktionen:
    • Cookies importieren und exportieren.
    • Mehrere Cookies gleichzeitig bearbeiten.
  • Warum nutzen: Ideal für Anwender, die zwischen Browsern wechseln.

3. Cookiebro#

Cookiebro-Screenshots mit Cookie-Whitelist-Menü in Chrome und Baumansicht des Cookie-Editors

Cookiebro ist kompatibel mit Firefox und Chrome.

  • Funktionen:
    • Erweitertes Cookie-Filtering.
    • Automatisches Löschen unerwünschter Cookies.
  • Warum nutzen: Großartig für fortgeschrittene Anwender, die mehr Kontrolle benötigen.

Cookie Manager von Rob W auf der Seite der Firefox-Browser-Add-ons mit Bewertungen und Screenshots

Screenshot

Cookie Manager ist exklusiv für Firefox.

  • Funktionen:
    • Verwalten Sie Session- und persistente Cookies.
    • Cookies einfach durchsuchen und filtern.
  • Warum nutzen: Perfekt für Firefox-Anwender, die eine detaillierte Cookie-Verwaltung wünschen.

5. Cookies.txt#

Pop-up der Erweiterung Get cookies.txt mit Export-Buttons und einer Tabelle mit Google-Cookies

Cookies.txt ist eine Chrome-Erweiterung.

  • Funktionen:
    • Cookies in eine Textdatei exportieren.
    • Nützlich für Web-Entwickler und Tester.
  • Warum nutzen: Hervorragend für diejenigen, die Cookies zu Entwicklungszwecken exportieren müssen.

Berücksichtigen Sie Ihren Browser und Ihre spezifischen Anforderungen:

  • Browser-Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der Editor mit Ihrem bevorzugten Browser funktioniert.
  • Erforderliche Funktionen: Entscheiden Sie, ob Sie eine grundlegende Bearbeitung oder erweiterte Funktionen benötigen.
  • Benutzerfreundlichkeit: Einige Editoren sind benutzerfreundlicher als andere.

Fazit#

Die Kontrolle über Ihre Browser-Cookies ist mit den richtigen Tools einfacher. Egal ob Sie ein gelegentlicher Nutzer oder Entwickler sind – es gibt einen Cookie-Editor, der zu Ihren Anforderungen passt.