Cookie Editor Browser-Kompatibilität Hauptfunktionen Preis EditThisCookie Chrome Cookies bearbeiten, löschen, hinzufügen Kostenlos Cookie-Editor Chrome, Firefox Cookies importieren/exportieren Kostenlos Cookiebro Firefox, Chrome Erweitertes Filtern Kostenlos Cookie Manager Firefox Session-Cookies verwalten Kostenlos Cookies.txt Chrome Cookies in Datei exportieren Kostenlos

Die Verwaltung von Browser-Cookies ist unverzichtbar für Datenschutz und Personalisierung. Werfen wir einen Blick auf die Top 5 Cookie-Editoren, mit denen Sie die Kontrolle über Ihr Online-Erlebnis übernehmen können.

EditThisCookie ist ein beliebter Cookie-Editor für Chrome-Nutzer.

Funktionen : Bearbeiten, löschen und fügen Sie Cookies ganz einfach hinzu. Importieren und exportieren Sie Cookies im JSON-Format.

: Warum nutzen: Benutzerfreundlich und perfekt für schnelle Cookie-Verwaltung.

Cookie-Editor funktioniert sowohl in Chrome als auch in Firefox.

Funktionen : Cookies importieren und exportieren. Mehrere Cookies gleichzeitig bearbeiten.

: Warum nutzen: Ideal für Anwender, die zwischen Browsern wechseln.

Cookiebro ist kompatibel mit Firefox und Chrome.

Funktionen : Erweitertes Cookie-Filtering. Automatisches Löschen unerwünschter Cookies.

: Warum nutzen: Großartig für fortgeschrittene Anwender, die mehr Kontrolle benötigen.

Screenshot

Cookie Manager ist exklusiv für Firefox.

Funktionen : Verwalten Sie Session- und persistente Cookies. Cookies einfach durchsuchen und filtern.

: Warum nutzen: Perfekt für Firefox-Anwender, die eine detaillierte Cookie-Verwaltung wünschen.

Cookies.txt ist eine Chrome-Erweiterung.

Funktionen : Cookies in eine Textdatei exportieren. Nützlich für Web-Entwickler und Tester.

: Warum nutzen: Hervorragend für diejenigen, die Cookies zu Entwicklungszwecken exportieren müssen.

Den richtigen Cookie-Editor auswählen#

Berücksichtigen Sie Ihren Browser und Ihre spezifischen Anforderungen:

Browser-Kompatibilität : Stellen Sie sicher, dass der Editor mit Ihrem bevorzugten Browser funktioniert.

: Stellen Sie sicher, dass der Editor mit Ihrem bevorzugten Browser funktioniert. Erforderliche Funktionen : Entscheiden Sie, ob Sie eine grundlegende Bearbeitung oder erweiterte Funktionen benötigen.

: Entscheiden Sie, ob Sie eine grundlegende Bearbeitung oder erweiterte Funktionen benötigen. Benutzerfreundlichkeit: Einige Editoren sind benutzerfreundlicher als andere.

Die Kontrolle über Ihre Browser-Cookies ist mit den richtigen Tools einfacher. Egal ob Sie ein gelegentlicher Nutzer oder Entwickler sind – es gibt einen Cookie-Editor, der zu Ihren Anforderungen passt.