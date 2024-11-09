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Quais são os 5 melhores editores de cookies para gerenciar os cookies do seu navegador?

Descubra os melhores editores de cookies para aprimorar sua privacidade e gerenciar cookies do navegador com eficiência para uma experiência online personalizada.

Publicado9 de novembro de 2024
Atualizado18 de agosto de 2026
Tempo de leitura2 min
Neste artigo 7 seções
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. Como escolher o editor de cookies certo
  7. Conclusão
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Cookie EditorCompatibilidade com NavegadoresRecursos PrincipaisPreço
EditThisCookieChromeEditar, excluir e adicionar cookiesGratuito
Cookie-EditorChrome, FirefoxImportar/exportar cookiesGratuito
CookiebroFirefox, ChromeFiltragem avançadaGratuito
Cookie ManagerFirefoxGerenciar cookies de sessãoGratuito
Cookies.txtChromeExportar cookies para arquivoGratuito

Gerenciar cookies do navegador é essencial para privacidade e personalização. Vamos explorar os 5 principais editores de cookies que podem ajudá-lo a tomar controle da sua experiência online.

1. EditThisCookie#

Página inicial do site EditThisCookie destacando código aberto, vários idiomas e recursos exclusivos

EditThisCookie é um editor de cookies popular para usuários do Chrome.

  • Recursos:
    • Edite, delete e adicione cookies facilmente.
    • Importe e exporte cookies em formato JSON.
  • Por que usar isso: É amigável e perfeito para gerenciamento rápido de cookies.

Site do Cookie-Editor com botões “Install Now” e “View Source” e visualizações de barra de ferramentas, DevTools e celular

Cookie-Editor funciona tanto no Chrome quanto no Firefox.

  • Recursos:
    • Importar e exportar cookies.
    • Editar múltiplos cookies simultaneamente.
  • Por que usar isso: Ideal para usuários que alternam entre navegadores.

3. Cookiebro#

Capturas do Cookiebro com menu de lista de permissões de cookies no Chrome e árvore do editor de cookies

Cookiebro é compatível com Firefox e Chrome.

  • Recursos:
    • Filtro avançado de cookies.
    • Exclusão automática de cookies indesejados.
  • Por que usar isso: Ótimo para usuários avançados que precisam de mais controle.

Cookie Manager de Rob W na página de complementos do Firefox com avaliações e capturas de tela

Captura de Tela

Cookie Manager é exclusivo do Firefox.

  • Recursos:
    • Gerenciar cookies de sessão e persistentes.
    • Pesquise e filtre cookies facilmente.
  • Por que usar isso: Perfeito para usuários do Firefox que desejam gerenciamento detalhado de cookies.

5. Cookies.txt#

Pop-up da extensão Get cookies.txt com botões Export e uma tabela de cookies do Google

Cookies.txt é uma extensão do Chrome.

  • Recursos:
    • Exportar cookies para um arquivo de texto.
    • Útil para desenvolvedores web e testadores.
  • Por que usar isso: Excelente para quem precisa exportar cookies para fins de desenvolvimento.

Considere seu navegador e necessidades específicas:

  • Compatibilidade com Navegadores: Certifique-se de que o editor funciona com seu navegador preferido.
  • Recursos necessários: Decida se você precisa de edição básica ou recursos avançados.
  • Facilidade de Uso:Alguns editores são mais fáceis de usar do que outros.

Conclusão#

Assumir o controle dos cookies do seu navegador é mais simples com as ferramentas certas. Seja você um usuário casual ou um desenvolvedor, há um editor de cookies que se adapta às suas necessidades.