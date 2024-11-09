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¿Cuáles son los 5 mejores editores de cookies para gestionar las cookies de su navegador?

Descubra los mejores editores de cookies para mejorar su privacidad y administrar las cookies del navegador de manera eficiente para una experiencia en línea personalizada.

Publicado9 de noviembre de 2024
Actualizado18 de agosto de 2026
Tiempo de lectura2 min
En este artículo 7 secciones
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. Cómo elegir el editor de cookies adecuado
  7. Conclusión
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Cookie EditorCompatibilidad de navegadoresCaracterísticas clavePrecio
EditThisCookieChromeEditar, eliminar y añadir cookiesGratuito
Cookie-EditorChrome, FirefoxImportar/exportar cookiesGratuito
CookiebroFirefox, ChromeFiltrado avanzadoGratuito
Cookie ManagerFirefoxGestionar cookies de sesiónGratuito
Cookies.txtChromeExportar cookies a archivoGratuito

La gestión de las cookies del navegador es fundamental para la privacidad y la personalización. Veamos los 5 mejores editores de cookies que pueden ayudarle a controlar su experiencia en línea.

1. EditThisCookie#

Página de inicio de EditThisCookie que destaca que es de código abierto, multilingüe y único

EditThisCookie es un editor de cookies popular para los usuarios de Chrome.

  • Características:
    • Edite, elimine y agregue cookies fácilmente.
    • Importar y exportar cookies en formato JSON.
  • ¿Por qué usarlo?:Es fácil de usar y perfecto para una gestión rápida de cookies.

Web de Cookie-Editor con los botones «Install Now» y «View Source» y vistas de barra de herramientas, DevTools y móvil

Cookie-Editor funciona tanto en Chrome como en Firefox.

  • Características:
    • Importar y exportar cookies.
    • Editar varias cookies simultáneamente.
  • ¿Por qué usarlo?:Ideal para usuarios que cambian de navegador.

3. Cookiebro#

Capturas de Cookiebro con un menú de lista blanca de cookies en Chrome y un árbol del editor de cookies

Cookiebro es compatible con Firefox y Chrome.

  • Características:
    • Filtrado avanzado de cookies.
    • Eliminación automática de cookies no deseadas.
  • ¿Por qué usarlo?:Ideal para usuarios avanzados que necesitan más control.

Cookie Manager de Rob W en la página de complementos de Firefox con valoraciones y capturas

Captura de pantalla

El administrador de cookies es exclusivo de Firefox.

  • Características:
    • Administrar cookies de sesión y persistentes.
    • Busque y filtre cookies fácilmente.
  • ¿Por qué usarlo?:Perfecto para los usuarios de Firefox que desean una gestión detallada de las cookies.

5. Cookies.txt#

Ventana emergente de la extensión Get cookies.txt con botones Export y una tabla de cookies de Google

Cookies.txt es una extensión de Chrome.

  • Características:
    • Exportar cookies a un archivo de texto.
    • Útil para desarrolladores y probadores web.
  • ¿Por qué usarlo?:Excelente para quienes necesitan exportar cookies para fines de desarrollo.

Tenga en cuenta su navegador y sus necesidades específicas:

  • Compatibilidad de navegadores:Asegúrese de que el editor funcione con su navegador preferido.
  • Características necesarias:Decide si necesitas edición básica o funciones avanzadas.
  • Facilidad de uso:Algunos editores son más fáciles de usar que otros.

Conclusión#

Controlar las cookies de su navegador es más sencillo con las herramientas adecuadas. Tanto si es un usuario ocasional como si es un desarrollador, existe un editor de cookies que se adapta a sus necesidades.