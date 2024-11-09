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5 najlepszych edytorów plików cookie do zarządzania ciasteczkami w przeglądarce

Odkryj najlepsze edytory plików cookie, które zwiększą Twoją prywatność i pozwolą Ci skutecznie zarządzać plikami cookie w przeglądarce, zapewniając Ci spersonalizowane korzystanie ze stron internetowych.

Opublikowano9 listopada 2024
Updated18 sierpnia 2026
Czas czytania2 min
W tym artykule 7 sekcji
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. Jak wybrać odpowiedni edytor plików cookie
  7. Podsumowanie
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Cookie EditorKompatybilność z przeglądarkamiKluczowe funkcjeCena
EditThisCookieChromeEdycja, usuwanie i dodawanie plików cookieDarmowe
Cookie-EditorChrome, FirefoxImport/eksport plików cookieDarmowe
CookiebroFirefox, ChromeZaawansowane filtrowanieDarmowe
Cookie ManagerFirefoxZarządzanie plikami cookie sesjiDarmowe
Cookies.txtChromeEksport plików cookie do plikuDarmowe

Zarządzanie plikami cookie przeglądarki jest niezbędne dla prywatności i personalizacji. Przyjrzyjmy się 5 najlepszym edytorom plików cookie, które pomogą Ci przejąć kontrolę nad Twoim doświadczeniem online.

1. EditThisCookie#

Strona główna EditThisCookie z wyróżnionymi cechami: open source, wielojęzyczność i unikalne funkcje

EditThisCookie to popularny edytor plików cookie dla użytkowników przeglądarki Chrome.

  • Funkcje:
    • Łatwa edycja, usuwanie i dodawanie plików cookie.
    • Importuj i eksportuj pliki cookie w formacie JSON.
  • Dlaczego go używać:Jest przyjazny dla użytkownika i idealny do szybkiego zarządzania plikami cookie.

Strona Cookie-Editor z przyciskami Install Now i View Source oraz widokami paska narzędzi, DevTools i telefonu

Cookie-Editor działa zarówno w przeglądarkach Chrome, jak i Firefox.

  • Funkcje:
    • Importuj i eksportuj pliki cookie.
    • Edytuj wiele plików cookie jednocześnie.
  • Dlaczego go używać:Idealne dla użytkowników, którzy często przełączają się między przeglądarkami.

3. Cookiebro#

Zrzuty ekranu Cookiebro z menu białej listy ciasteczek w Chrome i drzewem edytora ciasteczek

Cookiebro jest kompatybilny z przeglądarkami Firefox i Chrome.

  • Funkcje:
    • Zaawansowane filtrowanie plików cookie.
    • Automatyczne usuwanie niechcianych plików cookie.
  • Dlaczego go używać:Idealne dla zaawansowanych użytkowników potrzebujących większej kontroli.

Cookie Manager od Rob W na stronie dodatków Firefox z ocenami i zrzutami ekranu

Zrzut ekranu

Menedżer plików cookie jest dostępny wyłącznie w przeglądarce Firefox.

  • Funkcje:
    • Zarządzaj plikami cookie sesyjnymi i trwałymi.
    • Łatwe wyszukiwanie i filtrowanie plików cookie.
  • Dlaczego go używać:Idealne dla użytkowników przeglądarki Firefox, którzy chcą szczegółowo zarządzać plikami cookie.

5. Cookies.txt#

Okno rozszerzenia Get cookies.txt z przyciskami Export i tabelą ciasteczek Google

Cookies.txt to rozszerzenie przeglądarki Chrome.

  • Funkcje:
    • Eksportuj pliki cookie do pliku tekstowego.
    • Przydatne dla programistów i testerów stron internetowych.
  • Dlaczego go używać:Doskonałe dla tych, którzy muszą eksportować pliki cookie w celach rozwojowych.

Weź pod uwagę swoją przeglądarkę i konkretne potrzeby:

  • Kompatybilność z przeglądarkami: Upewnij się, że edytor działa w Twojej preferowanej przeglądarce.
  • Potrzebne funkcje:Zdecyduj, czy potrzebujesz podstawowej edycji, czy zaawansowanych funkcji.
  • Łatwość obsługi:Niektóre edytory są bardziej przyjazne dla użytkownika niż inne.

Podsumowanie#

Przejęcie kontroli nad plikami cookie przeglądarki jest prostsze dzięki odpowiednim narzędziom. Niezależnie od tego, czy jesteś zwykłym użytkownikiem, czy deweloperem, istnieje edytor plików cookie, który odpowiada Twoim potrzebom.