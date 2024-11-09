Cookie Editor Kompatybilność z przeglądarkami Kluczowe funkcje Cena EditThisCookie Chrome Edycja, usuwanie i dodawanie plików cookie Darmowe Cookie-Editor Chrome, Firefox Import/eksport plików cookie Darmowe Cookiebro Firefox, Chrome Zaawansowane filtrowanie Darmowe Cookie Manager Firefox Zarządzanie plikami cookie sesji Darmowe Cookies.txt Chrome Eksport plików cookie do pliku Darmowe

Zarządzanie plikami cookie przeglądarki jest niezbędne dla prywatności i personalizacji. Przyjrzyjmy się 5 najlepszym edytorom plików cookie, które pomogą Ci przejąć kontrolę nad Twoim doświadczeniem online.

EditThisCookie to popularny edytor plików cookie dla użytkowników przeglądarki Chrome.

Funkcje : Łatwa edycja, usuwanie i dodawanie plików cookie. Importuj i eksportuj pliki cookie w formacie JSON.

: Dlaczego go używać:Jest przyjazny dla użytkownika i idealny do szybkiego zarządzania plikami cookie.

Cookie-Editor działa zarówno w przeglądarkach Chrome, jak i Firefox.

Funkcje : Importuj i eksportuj pliki cookie. Edytuj wiele plików cookie jednocześnie.

: Dlaczego go używać:Idealne dla użytkowników, którzy często przełączają się między przeglądarkami.

Cookiebro jest kompatybilny z przeglądarkami Firefox i Chrome.

Funkcje : Zaawansowane filtrowanie plików cookie. Automatyczne usuwanie niechcianych plików cookie.

: Dlaczego go używać:Idealne dla zaawansowanych użytkowników potrzebujących większej kontroli.

Zrzut ekranu

Menedżer plików cookie jest dostępny wyłącznie w przeglądarce Firefox.

Funkcje : Zarządzaj plikami cookie sesyjnymi i trwałymi. Łatwe wyszukiwanie i filtrowanie plików cookie.

: Dlaczego go używać:Idealne dla użytkowników przeglądarki Firefox, którzy chcą szczegółowo zarządzać plikami cookie.

Cookies.txt to rozszerzenie przeglądarki Chrome.

Funkcje : Eksportuj pliki cookie do pliku tekstowego. Przydatne dla programistów i testerów stron internetowych.

: Dlaczego go używać:Doskonałe dla tych, którzy muszą eksportować pliki cookie w celach rozwojowych.

Jak wybrać odpowiedni edytor plików cookie#

Weź pod uwagę swoją przeglądarkę i konkretne potrzeby:

Kompatybilność z przeglądarkami : Upewnij się, że edytor działa w Twojej preferowanej przeglądarce.

: Upewnij się, że edytor działa w Twojej preferowanej przeglądarce. Potrzebne funkcje :Zdecyduj, czy potrzebujesz podstawowej edycji, czy zaawansowanych funkcji.

:Zdecyduj, czy potrzebujesz podstawowej edycji, czy zaawansowanych funkcji. Łatwość obsługi:Niektóre edytory są bardziej przyjazne dla użytkownika niż inne.

Przejęcie kontroli nad plikami cookie przeglądarki jest prostsze dzięki odpowiednim narzędziom. Niezależnie od tego, czy jesteś zwykłym użytkownikiem, czy deweloperem, istnieje edytor plików cookie, który odpowiada Twoim potrzebom.