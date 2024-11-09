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Jakých 5 nejlepších editorů cookies vám pomůže se správou cookies v prohlížeči?

Objevte nejlepší cookie editory pro zvýšení vašeho soukromí a efektivní správu cookies v prohlížeči pro přizpůsobený online zážitek.

Publikováno9. listopadu 2024
Aktualizováno18. srpna 2026
Doba čtení2 min
V tomto článku 7 sekcí
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. Jak zvolit správný Cookie Editor
  7. Závěr
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Cookie EditorKompatibilita s prohlížečiKlíčové vlastnostiCena
EditThisCookieChromeÚprava, mazání a přidávání cookiesZdarma
Cookie-EditorChrome, FirefoxImport/export cookiesZdarma
CookiebroFirefox, ChromePokročilé filtrováníZdarma
Cookie ManagerFirefoxSpráva session cookiesZdarma
Cookies.txtChromeExport cookies do souboruZdarma

Správa cookies v prohlížeči je nezbytná pro ochranu soukromí a přizpůsobení. Pojďme se podívat na top 5 editorů cookies, které vám pomohou získat kontrolu nad vaší online zkušeností.

1. EditThisCookie#

Domovská stránka EditThisCookie se zvýrazněnými vlastnostmi: open source, vícejazyčnost a unikátní funkce

EditThisCookie je populární editor cookies pro uživatele Chromu.

  • Funkce:
    • Snadno upravujte, odstraňujte a přidávejte cookies.
    • Importujte a exportujte cookies ve formátu JSON.
  • Proč to používat: Je uživatelsky přívětivý a ideální pro rychlou správu cookies.

Web Cookie-Editor s tlačítky Install Now a View Source a náhledy panelu nástrojů, DevTools a telefonu

Cookie-Editor funguje v prohlížečích Chrome i Firefox.

  • Funkce:
    • Importujte a exportujte cookies.
    • Upravujte více cookies najednou.
  • Proč to používat: Ideální pro uživatele, kteří si macháčují mezi prohlížeči.

3. Cookiebro#

Snímky Cookiebro s nabídkou whitelistu cookies v Chrome a stromem editoru cookies

Cookiebro je kompatibilní s Firefoxem a Chromem.

  • Funkce:
    • Pokročilé filtrování cookies.
    • Automatické mazání nežádoucích cookies.
  • Proč to používat: Skvělé pro pokročilé uživatele, kteří potřebují větší kontrolu.

Cookie Manager od Rob W na stránce doplňků Firefoxu s hodnocením a snímky obrazovky

Snímek obrazovky

Cookie Manager je exkluzivní pro Firefox.

  • Funkce:
    • Správa session a trvalých cookies.
    • Snadné vyhledávání a filtrování cookies.
  • Proč to používat: Ideální pro uživatele Firefoxu, kteří chtějí detailní správu cookies.

5. Cookies.txt#

Okno rozšíření Get cookies.txt s tlačítky Export a tabulkou cookies Google

Cookies.txt je rozšíření pro Chrome.

  • Funkce:
    • Export cookies do textového souboru.
    • Užitečné pro webové vývojáře a testery.
  • Proč to používat: Vynikající pro ty, kteří potřebují exportovat cookies pro účely vývoje.

Zvažte váš prohlížeč a specifické potřeby:

  • Kompatibilita s prohlížeči: Ujistěte se, že editor funguje s vaším preferovaným prohlížečem.
  • Potřebné funkce: rozhodněte se, zda potřebujete základní úpravy nebo pokročilé funkce.
  • Snadné použití: některé editory jsou uživatelsky přívětivější než ostatní.

Závěr#

Správa cookies vašeho prohlížeče jednodušší se správnými nástroji. Ať jste běžný uživatel nebo vývojář, najdete si editor cookies, který se vám hodí.