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ब्राउज़र कुकीज़ प्रबंधित करने के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ Cookie Editors कौन से हैं?

अपनी गोपनीयता बढ़ाने और ब्राउज़र कुकीज़ को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कुकी एडिटर खोजें, जिससे आप एक व्यक्तिगत ऑनलाइन अनुभव प्राप्त कर सकें।

प्रकाशित9 नवंबर 2024
अपडेट किया गया18 अगस्त 2026
पढ़ने का समय2 मिनट
लेखकBrandon Perry
इस लेख में 7 अनुभाग
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. सही कुकी एडिटर कैसे चुनें
  7. निष्कर्ष
Markdown डाउनलोड करें
Cookie Editorब्राउज़र संगततामुख्य विशेषताएँकीमत
EditThisCookieChromeकुकीज़ संपादित करें, हटाएँ, जोड़ेंमुफ़्त
Cookie-EditorChrome, Firefoxकुकीज़ इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट करेंमुफ़्त
CookiebroFirefox, Chromeएडवांस्ड फ़िल्टरिंगमुफ़्त
Cookie ManagerFirefoxसेशन कुकीज़ प्रबंधित करेंमुफ़्त
Cookies.txtChromeकुकीज़ को फ़ाइल में एक्सपोर्ट करेंमुफ़्त

ब्राउज़र कुकीज़ को मैनेज करना आपकी गोपनीयता और कस्टमाइज़ेशन के लिए आवश्यक है। आइए शीर्ष 5 कुकी एडिटर्स के बारे में जानें जो आपको अपने ऑनलाइन अनुभव को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।

1. EditThisCookie#

ओपन सोर्स, बहुभाषी और अनूठी सुविधाओं को उजागर करता EditThisCookie वेबसाइट होमपेज

EditThisCookie Chrome उपयोगकर्ताओं के लिए एक लोकप्रिय कुकी एडिटर है।

  • विशेषताएँ:
    • आसानी से कुकीज़ को एडिट करें, डिलीट करें और जोड़ें।
    • JSON प्रारूप में कुकीज़ को आयात और निर्यात करें।
  • इसे क्यों उपयोग करें: यह उपयोगकर्ता-अनुकूल है और त्वरित कुकी प्रबंधन के लिए आदर्श है।

“Install Now” और “View Source” बटन तथा टूलबार, DevTools और फ़ोन व्यू वाली Cookie-Editor वेबसाइट

Cookie-Editor Chrome और Firefox दोनों पर काम करता है।

  • विशेषताएँ:
    • कुकीज़ को आयात और निर्यात करें।
    • एक साथ कई कुकीज़ को संपादित करें।
  • इसे क्यों उपयोग करें: ब्राउज़रों के बीच स्विच करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श।

3. Cookiebro#

Chrome में कुकी व्हाइटलिस्ट मेनू और कुकी एडिटर ट्री दिखाते Cookiebro स्क्रीनशॉट

Cookiebro Firefox और Chrome के साथ संगत है।

  • विशेषताएँ:
    • उन्नत कुकी फ़िल्टरिंग।
    • अवांछित कुकीज़ का स्वचालित विलोपन।
  • इसे क्यों उपयोग करें: अधिक नियंत्रण चाहने वाले उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतरीन।

रेटिंग और स्क्रीनशॉट के साथ Firefox Browser Add-ons पेज पर Cookie Manager by Rob W

स्क्रीनशॉट

Cookie Manager Firefox के लिए विशेष है।

  • विशेषताएँ:
    • सत्र और स्थायी कुकीज़ को प्रबंधित करें।
    • कुकीज़ को आसानी से खोजें और फ़िल्टर करें।
  • इसे क्यों उपयोग करें: फ़ायरफ़ॉक्स उपयोगकर्ताओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त जो विस्तृत कुकी प्रबंधन चाहते हैं।

5. Cookies.txt#

“Export” बटन और Google कुकीज़ की तालिका वाला Get cookies.txt एक्सटेंशन पॉपअप

Cookies.txt एक Chrome एक्सटेंशन है।

  • विशेषताएँ:
    • कुकीज़ को एक टेक्स्ट फ़ाइल में एक्सपोर्ट करें।
    • वेब डेवलपर्स और टेस्टर्स के लिए उपयोगी।
  • इसे क्यों उपयोग करें: विकास उद्देश्यों के लिए कुकीज़ एक्सपोर्ट करने की जरूरत वालों के लिए बेहतरीन।

अपने ब्राउज़र और विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करें:

  • ब्राउज़र संगतता: सुनिश्चित करें कि एडिटर आपके पसंदीदा ब्राउज़र के साथ काम करता है।
  • आवश्यक विशेषताएं: तय करें कि आपको बुनियादी संपादन या उन्नत सुविधाओं की आवश्यकता है।
  • उपयोग में आसानी: कुछ एडिटर दूसरों की तुलना में अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल हैं।

निष्कर्ष#

सही टूल्स से अपनी ब्राउज़र कुकीज़ पर नियंत्रण रखना आसान है। चाहे आप एक साधारण उपयोगकर्ता हों या डेवलपर, ऐसा कुकी एडिटर है जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप है।