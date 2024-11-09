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Millised on 5 parimat küpsiste redaktorit brauseri küpsiste haldamiseks?

Avastage parimad küpsiste editorid oma privaatsuse parandamiseks ja brauseri küpsiste tõhusaks haldamiseks personaliseeritud veebikogemuse jaoks.

Avaldatud9. november 2024
Uuendatud18. august 2026
Lugemisaeg2 min
Selles artiklis 7 jaotist
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. Kuidas Valida Õige Küpsiste Redaktor
  7. Kokkuvõte
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Cookie EditorBrauseri ühilduvusPeamised omadusedHind
EditThisCookieChromeKüpsiste muutmine, kustutamine ja lisamineTasuta
Cookie-EditorChrome, FirefoxKüpsiste import/eksportTasuta
CookiebroFirefox, ChromeTäiustatud filtreerimineTasuta
Cookie ManagerFirefoxSeansiküpsiste haldamineTasuta
Cookies.txtChromeKüpsiste eksportimine failiTasuta

Brauseri küpsiste haldamine on privaatsuse ja kohandamise seisukohalt hädavajalik. Tutvume viie parima küpsiste redigeerijaga, mis aitavad teil kontrolli oma veebis käimise kogemusele.

1. EditThisCookie#

EditThisCookie avaleht, mis tõstab esile avatud lähtekoodi, mitmekeelsuse ja unikaalsed funktsioonid

EditThisCookie on populaarne küpsiste redaktor Chrome’i kasutajatele.

  • Funktsioonid:
    • Redigeerige, kustutage ja lisage küpsiseid lihtsalt.
    • Küpsiste import ja eksport JSON-vormingus.
  • Miks seda kasutada: see on kasutajasõbralik ja ideaalne kiireks küpsiste haldamiseks.

Cookie-Editori sait nuppudega Install Now ja View Source ning tööriistariba, DevToolsi ja telefoni vaadetega

Cookie-Editor töötab nii Chrome’is kui ka Firefoxis.

  • Funktsioonid:
    • Impordi ja ekspordi küpsised.
    • Muuda mitut küpsist korraga.
  • Miks seda kasutada: ideaalne kasutajatele, kes vahetavad brauserite vahel.

3. Cookiebro#

Cookiebro ekraanipildid küpsiste lubatud loendi menüüga Chrome'is ja küpsiseredaktori puuga

Cookiebro on ühilduv Firefoxiga ja Chrome’iga.

  • Funktsioonid:
    • Täpsem küpsiste filtreerimine.
    • Mittesoovitud küpsiste automaatne kustutamine.
  • Miks seda kasutada: suurepärane edasijõudnud kasutajatele, kes vajavad rohkem kontrolli.

Rob W Cookie Manager Firefoxi lisade lehel hinnangute ja ekraanipiltidega

Ekraanipilt

Cookie Manager on ainult Firefoxile.

  • Funktsioonid:
    • Halda seansi ja püsivaid küpsiseid.
    • Otsi ja filtreeri küpsiseid lihtsalt.
  • Miks seda kasutada: täiuslik Firefoxi kasutajatele, kes soovivad detailset küpsiste haldamist.

5. Cookies.txt#

Get cookies.txt laienduse hüpikaken Export-nuppude ja Google'i küpsiste tabeliga

Cookies.txt on Chrome’i laiendus.

  • Funktsioonid:
    • Ekspordi küpsised tekstifaili.
    • Kasulik veebiarendajatele ja testijatele.
  • Miks seda kasutada: suurepärane neile, kes peavad küpsiseid arenduse eesmärgil eksportima.

Arvestage oma brauserit ja spetsiifilisi vajadusi:

  • Brauseri ühilduvus: Veenduge, et redaktor töötab teie eelistatud brauseriga.
  • Vajalikud Funktsioonid: Otsustage, kas teil on vaja põhilist redigeerimist või täiustatud funktsioone.
  • Kasutusmugavus: Mõned redaktorid on kasutajasõbralikumad kui teised.

Kokkuvõte#

Oma brauseri küpsiste kontrolli võtmine on lihtsamini võimalik õigete tööriistadega. Olenemata sellest, kas olete tavakasutaja või arendaja, on olemas küpsiste redaktor, mis vastab teie vajadustele.