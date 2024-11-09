Millised on 5 parimat küpsiste redaktorit brauseri küpsiste haldamiseks?
Avastage parimad küpsiste editorid oma privaatsuse parandamiseks ja brauseri küpsiste tõhusaks haldamiseks personaliseeritud veebikogemuse jaoks.
|Cookie Editor
|Brauseri ühilduvus
|Peamised omadused
|Hind
|EditThisCookie
|Chrome
|Küpsiste muutmine, kustutamine ja lisamine
|Tasuta
|Cookie-Editor
|Chrome, Firefox
|Küpsiste import/eksport
|Tasuta
|Cookiebro
|Firefox, Chrome
|Täiustatud filtreerimine
|Tasuta
|Cookie Manager
|Firefox
|Seansiküpsiste haldamine
|Tasuta
|Cookies.txt
|Chrome
|Küpsiste eksportimine faili
|Tasuta
Brauseri küpsiste haldamine on privaatsuse ja kohandamise seisukohalt hädavajalik. Tutvume viie parima küpsiste redigeerijaga, mis aitavad teil kontrolli oma veebis käimise kogemusele.
1. EditThisCookie#
EditThisCookie on populaarne küpsiste redaktor Chrome’i kasutajatele.
- Funktsioonid:
- Redigeerige, kustutage ja lisage küpsiseid lihtsalt.
- Küpsiste import ja eksport JSON-vormingus.
- Miks seda kasutada: see on kasutajasõbralik ja ideaalne kiireks küpsiste haldamiseks.
2. Cookie-Editor#
Cookie-Editor töötab nii Chrome’is kui ka Firefoxis.
- Funktsioonid:
- Impordi ja ekspordi küpsised.
- Muuda mitut küpsist korraga.
- Miks seda kasutada: ideaalne kasutajatele, kes vahetavad brauserite vahel.
3. Cookiebro#
Cookiebro on ühilduv Firefoxiga ja Chrome’iga.
- Funktsioonid:
- Täpsem küpsiste filtreerimine.
- Mittesoovitud küpsiste automaatne kustutamine.
- Miks seda kasutada: suurepärane edasijõudnud kasutajatele, kes vajavad rohkem kontrolli.
4. Cookie Manager#
Ekraanipilt
Cookie Manager on ainult Firefoxile.
- Funktsioonid:
- Halda seansi ja püsivaid küpsiseid.
- Otsi ja filtreeri küpsiseid lihtsalt.
- Miks seda kasutada: täiuslik Firefoxi kasutajatele, kes soovivad detailset küpsiste haldamist.
5. Cookies.txt#
Cookies.txt on Chrome’i laiendus.
- Funktsioonid:
- Ekspordi küpsised tekstifaili.
- Kasulik veebiarendajatele ja testijatele.
- Miks seda kasutada: suurepärane neile, kes peavad küpsiseid arenduse eesmärgil eksportima.
Kuidas Valida Õige Küpsiste Redaktor#
Arvestage oma brauserit ja spetsiifilisi vajadusi:
- Brauseri ühilduvus: Veenduge, et redaktor töötab teie eelistatud brauseriga.
- Vajalikud Funktsioonid: Otsustage, kas teil on vaja põhilist redigeerimist või täiustatud funktsioone.
- Kasutusmugavus: Mõned redaktorid on kasutajasõbralikumad kui teised.
Kokkuvõte#
Oma brauseri küpsiste kontrolli võtmine on lihtsamini võimalik õigete tööriistadega. Olenemata sellest, kas olete tavakasutaja või arendaja, on olemas küpsiste redaktor, mis vastab teie vajadustele.