Cookie Editor Brauseri ühilduvus Peamised omadused Hind EditThisCookie Chrome Küpsiste muutmine, kustutamine ja lisamine Tasuta Cookie-Editor Chrome, Firefox Küpsiste import/eksport Tasuta Cookiebro Firefox, Chrome Täiustatud filtreerimine Tasuta Cookie Manager Firefox Seansiküpsiste haldamine Tasuta Cookies.txt Chrome Küpsiste eksportimine faili Tasuta

Brauseri küpsiste haldamine on privaatsuse ja kohandamise seisukohalt hädavajalik. Tutvume viie parima küpsiste redigeerijaga, mis aitavad teil kontrolli oma veebis käimise kogemusele.

EditThisCookie on populaarne küpsiste redaktor Chrome’i kasutajatele.

Funktsioonid : Redigeerige, kustutage ja lisage küpsiseid lihtsalt. Küpsiste import ja eksport JSON-vormingus.

: Miks seda kasutada: see on kasutajasõbralik ja ideaalne kiireks küpsiste haldamiseks.

Cookie-Editor töötab nii Chrome’is kui ka Firefoxis.

Funktsioonid : Impordi ja ekspordi küpsised. Muuda mitut küpsist korraga.

: Miks seda kasutada: ideaalne kasutajatele, kes vahetavad brauserite vahel.

Cookiebro on ühilduv Firefoxiga ja Chrome’iga.

Funktsioonid : Täpsem küpsiste filtreerimine. Mittesoovitud küpsiste automaatne kustutamine.

: Miks seda kasutada: suurepärane edasijõudnud kasutajatele, kes vajavad rohkem kontrolli.

Ekraanipilt

Cookie Manager on ainult Firefoxile.

Funktsioonid : Halda seansi ja püsivaid küpsiseid. Otsi ja filtreeri küpsiseid lihtsalt.

: Miks seda kasutada: täiuslik Firefoxi kasutajatele, kes soovivad detailset küpsiste haldamist.

Cookies.txt on Chrome’i laiendus.

Funktsioonid : Ekspordi küpsised tekstifaili. Kasulik veebiarendajatele ja testijatele.

: Miks seda kasutada: suurepärane neile, kes peavad küpsiseid arenduse eesmärgil eksportima.

Kuidas Valida Õige Küpsiste Redaktor#

Arvestage oma brauserit ja spetsiifilisi vajadusi:

Brauseri ühilduvus : Veenduge, et redaktor töötab teie eelistatud brauseriga.

: Veenduge, et redaktor töötab teie eelistatud brauseriga. Vajalikud Funktsioonid : Otsustage, kas teil on vaja põhilist redigeerimist või täiustatud funktsioone.

: Otsustage, kas teil on vaja põhilist redigeerimist või täiustatud funktsioone. Kasutusmugavus: Mõned redaktorid on kasutajasõbralikumad kui teised.

Oma brauseri küpsiste kontrolli võtmine on lihtsamini võimalik õigete tööriistadega. Olenemata sellest, kas olete tavakasutaja või arendaja, on olemas küpsiste redaktor, mis vastab teie vajadustele.