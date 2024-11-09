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Quels sont les 5 meilleurs éditeurs de cookies pour gérer les cookies de votre navigateur ?

Découvrez les meilleurs éditeurs de cookies pour améliorer votre confidentialité et gérer efficacement les cookies de votre navigateur pour une expérience en ligne personnalisée.

Publié9 novembre 2024
Mis à jour18 août 2026
Temps de lecture2 min
Dans cet article 7 sections
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. Comment choisir le bon éditeur de cookies
  7. Conclusion
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Cookie EditorCompatibilité navigateurCaractéristiques clésPrix
EditThisCookieChromeModifier, supprimer, ajouter des cookiesGratuit
Cookie-EditorChrome, FirefoxImporter/exporter des cookiesGratuit
CookiebroFirefox, ChromeFiltrage avancéGratuit
Cookie ManagerFirefoxGérer les cookies de sessionGratuit
Cookies.txtChromeExporter les cookies vers un fichierGratuit

La gestion des cookies du navigateur est essentielle pour la confidentialité et la personnalisation. Découvrez les 5 meilleurs éditeurs de cookies qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre expérience en ligne.

1. EditThisCookie#

Page d'accueil du site EditThisCookie mettant en avant l'open source, le multilingue et des fonctions uniques

EditThisCookie est un éditeur de cookies populaire pour les utilisateurs de Chrome.

  • Fonctionnalités:
    • Modifiez, supprimez et ajoutez facilement des cookies.
    • Importez et exportez des cookies au format JSON.
  • Pourquoi l’utiliser: C’est convivial et parfait pour une gestion rapide des cookies.

Site de Cookie-Editor avec les boutons « Install Now » et « View Source » et des vues barre d'outils, DevTools et mobile

Cookie-Editor fonctionne sur Chrome et Firefox.

  • Fonctionnalités:
    • Importer et exporter des cookies.
    • Modifiez plusieurs cookies simultanément.
  • Pourquoi l’utiliser:Idéal pour les utilisateurs qui changent de navigateur.

3. Cookiebro#

Captures de Cookiebro montrant un menu de liste blanche de cookies dans Chrome et l'arborescence de l'éditeur

Cookiebro est compatible avec Firefox et Chrome.

  • Fonctionnalités:
    • Filtrage avancé des cookies.
    • Suppression automatique des cookies indésirables.
  • Pourquoi l’utiliser: Idéal pour les utilisateurs avancés qui ont besoin de plus de contrôle.

Cookie Manager de Rob W sur la page des modules complémentaires Firefox avec notes et captures d'écran

Capture d’écran

Cookie Manager est exclusif à Firefox.

  • Fonctionnalités:
    • Gérer les cookies de session et persistants.
    • Recherchez et filtrez facilement les cookies.
  • Pourquoi l’utiliser: Parfait pour les utilisateurs de Firefox qui souhaitent une gestion détaillée des cookies.

5. Cookies.txt#

Pop-up de l'extension Get cookies.txt avec des boutons Export et un tableau de cookies Google

Cookies.txt est une extension Chrome.

  • Fonctionnalités:
    • Exportez les cookies dans un fichier texte.
    • Utile pour les développeurs web et les testeurs.
  • Pourquoi l’utiliser: Excellent pour ceux qui ont besoin d’exporter des cookies à des fins de développement.

Tenez compte de votre navigateur et de vos besoins spécifiques :

  • Compatibilité navigateur: Assurez-vous que l’éditeur fonctionne avec votre navigateur préféré.
  • Fonctionnalités nécessaires: Décidez si vous avez besoin d’une édition basique ou de fonctionnalités avancées.
  • Facilité d’utilisation: Certains éditeurs sont plus conviviaux que d’autres.

Conclusion#

Prendre le contrôle de vos cookies de navigateur est plus simple avec les bons outils. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un développeur, il existe un éditeur de cookies qui correspond à vos besoins.