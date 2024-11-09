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管理浏览器 Cookie 的 5 款最佳 Cookie 编辑器有哪些？

发现最好的 cookie 编辑器来增强您的隐私并有效管理浏览器 cookie，以获得定制的在线体验。

发布于2024年11月9日
已更新2026年8月18日
阅读时间1 分钟
本文内容 7 个章节
  1. EditThisCookie
  2. Cookie-Editor
  3. Cookiebro
  4. Cookie Manager
  5. Cookies.txt
  6. 如何选择正确的 Cookie 编辑器
  7. 总结
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Cookie Editor浏览器兼容性核心功能价格
EditThisCookieChrome编辑、删除、添加 Cookie免费
Cookie-EditorChrome、Firefox导入/导出 Cookie免费
CookiebroFirefox、Chrome高级过滤免费
Cookie ManagerFirefox管理会话 Cookie免费
Cookies.txtChrome将 Cookie 导出为文件免费

管理浏览器 Cookie 对于隐私和自定义至关重要。让我们深入了解可帮助您控制在线体验的 5 大 Cookie 编辑器。

1. EditThisCookie#

EditThisCookie 网站首页，突出开源、多语言和独特功能

EditThisCookie 是 Chrome 用户喜爱的 cookie 编辑器。

  • 功能特性:
    • 轻松编辑、删除和添加 cookie。
    • 以 JSON 格式导入和导出 cookie。
  • 为何使用它：它用户友好并且非常适合快速管理 cookie。

Cookie-Editor 网站，带有“Install Now”和“View Source”按钮，以及工具栏、DevTools 和手机视图

Cookie-Editor 可在 Chrome 和 Firefox 上运行。

  • 功能特性:
    • 导入和导出 cookies。
    • 同时编辑多个 cookie。
  • 为何使用它：非常适合在浏览器之间切换的用户。

3. Cookiebro#

Cookiebro 截图，显示 Chrome 中的 Cookie 白名单菜单和 Cookie 编辑器树

Cookiebro 与 Firefox 和 Chrome 兼容。

  • 功能特性:
    • 高级 cookie 过滤。
    • 自动删除不需要的 cookie。
  • 为何使用它：非常适合需要更多控制的高级用户。

Firefox Browser Add-ons 页面上的 Cookie Manager by Rob W，附评分和截图

截图

Cookie 管理器是 Firefox 独有的。

  • 功能特性:
    • 管理会话和持久性 cookie。
    • 轻松搜索和过滤 cookie。
  • 为何使用它：非常适合需要详细 cookie 管理的 Firefox 用户。

5. Cookies.txt#

Get cookies.txt 扩展弹窗，带有“Export”按钮和 Google Cookie 表格

Cookies.txt 是一个 Chrome 扩展程序。

  • 功能特性:
    • 将 cookie 导出到文本文件。
    • 对于 Web 开发人员和测试人员有用。
  • 为何使用它：对于那些出于开发目的需要导出 cookie 的人来说非常有用。

考虑您的浏览器和具体需求：

  • 浏览器兼容性：确保编辑器可以与您喜欢的浏览器兼容。
  • 所需功能：确定您是否需要基本编辑或高级功能。
  • 易用性：有些编辑器比其他编辑器更加用户友好。

总结#

使用正确的工具可以更轻松地控制浏览器 Cookie。无论您是普通用户还是开发人员，总有一款 Cookie 编辑器适合您的需求。