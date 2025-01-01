Step 2

अपनी प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगर करें

Main टैब पर जाएँ अपनी प्रॉक्सी इस फ़ॉर्मेट में दर्ज करें: 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (यह आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं है)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ. क्लिक करें बनाएँ निचले मेनू में।