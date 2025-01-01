Step 2

Skonfiguruj swój profil

Przejdź do zakładki Main Wpisz swoje proxy w formacie 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Kliknij Utwórz w dolnym menu.