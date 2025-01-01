Integratsioonijuhend
Undetectable proksi integreerimine
Seadistage oma proxy kiiresti ja lihtsalt.
Kuidas seadistada ja kasutada proksisid Undetectable Browser antidetect-brauseris
Loo profiil
Klõpsake Uus profiil
Seadistage oma profiil
Avage vahekaart Main Sisestage oma proksi kujul 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password sisestage oma aktiivse puhverserveriteenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenused leiate siin. Klõpsa Loo alumisel menüül.
Alustage sirvimisseanssi
Klõpsake Ava nuppu oma proxy profiilis. Avaneb sirvimisaken.
Kontrollige tulemust
Kontrollige, kas teie proxy IP-aadress tuvastatakse.
Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Undetectable proksi integreerimine jaoks?
Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.
Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?
Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.
Kuidas kontrollida, kas rakenduse Undetectable proksi integreerimine puhverserveri seadistus töötab?
Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.
Mida kontrollida, kui Undetectable proksi integreerimine ei saa puhverserveri kaudu ühendust?
Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.