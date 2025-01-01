Step 2

profilinizi yapılandırın

Ana sekmesine gidin Proxy'nizi 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password formatında girin aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. Tıkla Oluştur alt menüde.