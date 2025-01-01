Step 2

プロファイルの設定

Main タブに移動します プロキシを 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password の形式で入力します 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら. クリック 作成 下部メニューで。