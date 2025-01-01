Step 2

Konfigurasikan profil anda

Pergi ke tab Main Masukkan proksi anda sebagai 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Klik Cipta pada menu bawah.