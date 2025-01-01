MoreLogin proxy-integratie

Step 2

Configureer uw profiel

Ga naar Advanced create Ga naar Tabblad Proxy Voer uw proxyadres en poort in (1080 voor SOCKS5) voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Klik Profiel aanmaken in het menu aan de rechterkant.