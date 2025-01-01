Panduan integrasi
Integrasi proksi MoreLogin
Tetapkan proksi anda dengan pantas dan mudah.
Cara tetapkan dan gunakan proksi dalam pelayar antidetect MoreLogin
Cipta profil
Klik pada Profil baharu
Konfigurasikan profil anda
Pergi ke Advanced create Pergi ke Tab Proksi Masukkan alamat proksi dan port anda (1080 untuk SOCKS5) masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Klik Cipta Profil pada menu sebelah kanan.
Mulakan sesi pelayaran
Klik butang Start pada profil proksi anda. Tetingkap pelayaran akan dibuka.
Semak keputusan
Semak sama ada IP proksi anda sedang dikesan.
Di manakah saya boleh mendapatkan kelayakan FineProxy untuk Integrasi proksi MoreLogin?
Buka perkhidmatan aktif dalam papan pemuka FineProxy. Gunakan hos, port, nama pengguna dan kata laluan proksi yang dipaparkan untuk perkhidmatan tersebut.
Adakah saya perlu memasukkan kata laluan akaun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata laluan pengesahan proksi bagi perkhidmatan aktif, bukan kata laluan log masuk akaun FineProxy.
Bagaimanakah saya mengesahkan persediaan proksi Integrasi proksi MoreLogin berfungsi?
Selepas mendayakan proksi, buka laman semakan IP. IP dan lokasi yang dikesan mestilah sepadan dengan proksi yang dikonfigurasikan.
Apakah yang perlu disemak jika Integrasi proksi MoreLogin tidak dapat bersambung melalui proksi?
Semak hos, port, protokol dan butiran pengesahan terlebih dahulu. Kemudian nyahdayakan profil VPN atau proksi yang bercanggah dan sambung semula.
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.