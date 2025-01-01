Integrasi proksi MoreLogin

Step 2

Konfigurasikan profil anda

Pergi ke Advanced create Pergi ke Tab Proksi Masukkan alamat proksi dan port anda (1080 untuk SOCKS5) masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Klik Cipta Profil pada menu sebelah kanan.