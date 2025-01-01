HideMyAcc proxy-integratie

Step 2

Configureer uw profiel

Ga naar Proxy tabblad Kies Uw proxy Voer uw proxyadres en poort in (1080 voor SOCKS5) voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Geef het profiel een naam en klik op Aanmaken