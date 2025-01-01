連携ガイド
HideMyAccプロキシ連携
プロキシをすばやく簡単にセットアップできます。
Hidemyaccアンチディテクトブラウザでプロキシを設定・使用する方法
Step 1
プロファイルを作成
クリック 新しいプロファイルを作成
Step 2
プロファイルの設定
移動する プロキシ タブ 選択する お使いのプロキシ プロキシのアドレスとポートを入力します（SOCKS5の場合は1080） 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら. プロファイルに名前を付けてクリック 作成
Step 3
ブラウジングセッションを開始
クリック 実行 ボタンをプロキシプロファイルでクリックしてください。ブラウジングウィンドウが開きます。
Step 4
結果を確認
プロキシのIPが検出されていないか確認します。
HideMyAccプロキシ連携で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？
FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。
FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？
いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。
HideMyAccプロキシ連携のプロキシ設定が機能していることを確認するには？
プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。
HideMyAccプロキシ連携がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？
まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。
48時間で構成
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。