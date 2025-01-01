Integrazione proxy con HideMyAcc

Step 2

Configurate il vostro profilo

Vai a Proxy scheda Scegli Il tuo Proxy Inserite l'indirizzo del proxy e la porta (1080 per SOCKS5) inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui. Assegnate un nome al profilo e cliccate Crea