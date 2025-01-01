Integrasi proxy HideMyAcc

Step 2

Konfigurasikan profil Anda

Buka Proxy tab Pilih Proxy Anda Masukkan alamat proxy dan port Anda (1080 untuk SOCKS5) masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Beri nama profil dan klik Buat