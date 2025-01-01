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Integrations-Guide

HideMyAcc – Proxy-Integration

Richten Sie Ihren Proxy schnell und unkompliziert ein.

Aktualisiert1. Januar 2025
FormatSchritt-für-Schritt-Anleitung

Proxys im Antidetect-Browser Hidemyacc einrichten und verwenden

Step 1

Profil erstellen

Klicken Sie auf Neues Profil erstellen

Step 2

Profil konfigurieren

Gehen Sie zu Proxy Tab Wählen Sie Ihr Proxy Geben Sie Ihre Proxy-Adresse und den Port ein (1080 für SOCKS5) Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Profil benennen und klicken Erstellen

Step 3

Browsing-Sitzung starten

Klicken Sie auf die Schaltfläche Run in Ihrem Proxy-Profil. Das Browser-Fenster wird geöffnet.

Step 4

Ergebnis überprüfen

Prüfen Sie, ob die IP Ihres Proxys erkannt wird.

Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für HideMyAcc – Proxy-Integration?

Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.

Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?

Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.

Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für HideMyAcc – Proxy-Integration funktioniert?

Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.

Was soll ich prüfen, wenn HideMyAcc – Proxy-Integration keine Verbindung über den Proxy herstellt?

Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Für 48 Stunden konfigurieren