Step 2

Profil konfigurieren

Gehen Sie zu Proxy Tab Wählen Sie Ihr Proxy Geben Sie Ihre Proxy-Adresse und den Port ein (1080 für SOCKS5) Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Profil benennen und klicken Erstellen