Panduan integrasi
Integrasi proksi VMLogin
Tetapkan proksi anda dengan pantas dan mudah.
Cara tetapkan dan gunakan proksi dalam pelayar antidetect VMLogin
Cipta profil
Pergi ke Profil Pelayar tab Klik pada Cipta profil baharu
Buka konfigurasi
Klik pada Menetapkan pelayan proksi untuk membuka konfigurasi proksi
Konfigurasikan profil anda
Masukkan alamat proksi dan port anda (1080 untuk SOCKS5) masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Klik Simpan
Mulakan sesi pelayaran
Pergi ke tab Browser profile Klik dua kali pada profil yang dikehendaki. Tetingkap pelayaran akan dibuka.
Semak keputusan
Semak sama ada IP proksi anda sedang dikesan.
Di manakah saya boleh mendapatkan kelayakan FineProxy untuk Integrasi proksi VMLogin?
Buka perkhidmatan aktif dalam papan pemuka FineProxy. Gunakan hos, port, nama pengguna dan kata laluan proksi yang dipaparkan untuk perkhidmatan tersebut.
Adakah saya perlu memasukkan kata laluan akaun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata laluan pengesahan proksi bagi perkhidmatan aktif, bukan kata laluan log masuk akaun FineProxy.
Bagaimanakah saya mengesahkan persediaan proksi Integrasi proksi VMLogin berfungsi?
Selepas mendayakan proksi, buka laman semakan IP. IP dan lokasi yang dikesan mestilah sepadan dengan proksi yang dikonfigurasikan.
Apakah yang perlu disemak jika Integrasi proksi VMLogin tidak dapat bersambung melalui proksi?
Semak hos, port, protokol dan butiran pengesahan terlebih dahulu. Kemudian nyahdayakan profil VPN atau proksi yang bercanggah dan sambung semula.
Proksi untuk 48 jam
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