Průvodce integrací
Integrace proxy s VMLogin
Nastavte si proxy rychle a snadno.
Jak nastavit a používat proxy v antidetect prohlížeči VMLogin
Vytvořte profil
Přejít na Profil prohlížeče kartu Klikněte na Vytvořte nový profil
Otevřete konfiguraci
Klikněte na Nastavení proxy serveru pro otevření konfigurace proxy
Nakonfigurujte svůj profil
Zadejte adresu proxy a port (1080 pro SOCKS5) zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (nikoli heslo k vašemu účtu). Své služby najdete zde. Klikněte Uložit
Spusťte relaci prohlížení
Přejděte na záložku Browser profile Dvakrát klikněte na požadovaný profil. Otevře se okno prohlížeče.
Zkontrolujte výsledek
Ověřte, zda je detekována IP adresa vašeho proxy.
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Integrace proxy s VMLogin?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Integrace proxy s VMLogin funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Integrace proxy s VMLogin nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.