集成指南
VMLogin 代理集成
快速轻松地设置您的代理。
如何在 VMLogin 指纹浏览器中设置和使用代理
Step 1
创建配置文件
前往 浏览器配置文件 选项卡 点击 创建新配置文件
Step 2
打开配置
点击 设置代理服务器 打开代理配置
Step 3
配置您的个人配置文件
输入您的代理地址和端口（SOCKS5 使用 1080） 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处. 点击 保存
Step 4
启动浏览会话
前往 浏览器配置文件 标签页 双击所需的配置文件，浏览器窗口将自动打开。
Step 5
检查结果
检查您的代理 IP 是否被检测到。
在哪里可以找到用于 VMLogin 代理集成 的 FineProxy 凭据？
在 FineProxy 控制面板中打开已启用的服务，使用该服务显示的代理主机、端口、用户名和密码。
需要输入 FineProxy 账户密码吗？
不需要。请使用已启用服务的代理验证密码，而不是登录 FineProxy 账户时使用的密码。
如何确认 VMLogin 代理集成 的代理配置正常工作？
启用代理后打开 IP 检测网站。检测到的 IP 和位置应与您配置的代理一致。
如果 VMLogin 代理集成 无法通过代理连接，应检查什么？
先确认主机、端口、协议和验证信息，然后关闭可能冲突的 VPN 或代理配置并重新连接。
配置 48 小时
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。