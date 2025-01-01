VMLogin proxy entegrasyonu

Step 3

profilinizi yapılandırın

proxy adresinizi ve bağlantı noktanızı girin (sOCKS5 için 1080) aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. Tıkla Kaydet