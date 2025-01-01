Entegrasyon rehberi
VMLogin proxy entegrasyonu
i hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın.
VMLogin antidetect tarayıcısında proxy'leri kurma ve kullanma rehberi
Bir profil oluşturun
Git tarayıcı profili sekme Tıklayın Yeni bir profil oluşturun
Yapılandırmayı açın
Tıklayın Proxy sunucusu ayarlama proxy yapılandırmasını açmak için
profilinizi yapılandırın
proxy adresinizi ve bağlantı noktanızı girin (sOCKS5 için 1080) aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. Tıkla Kaydet
tarayıcı oturumu başlatın
Tarayıcı profili sekmesine gidin İstediğiniz profile çift tıklayın. Tarayıcı penceresi açılacaktır.
sonucu kontrol edin
Proxy'nizin IP adresinin algılanıp algılanmadığını kontrol edin.
VMLogin proxy entegrasyonu için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
VMLogin proxy entegrasyonu proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
VMLogin proxy entegrasyonu proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.